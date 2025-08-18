Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал» взамен старого

Житель Аляски Марк Уоррен и не подозревал, что его любовь к российской технике привлечет внимание самого Президента. Из-за санкций он не мог найти запчасти для своего старого «Урала», но неожиданно получил новый мотоцикл в подарок.

Как сообщает ВГТРК со ссылкой на советника-посланника посольства России в США Андрея Леденева, Владимир Путин лично распорядился передать американскому байкеру новый мотоцикл. История началась, когда российские дипломаты узнали о проблемах Уоррена, который много лет ездил по Анкориджу на советском «Урале», однако, из-за санкций, он больше не мог обслуживать своего железного коня.

— Это личный подарок от президента Российской Федерации, — подчеркнул Леденев во время церемонии вручения.

Как признался сам Уоррен, он был потрясен таким подарком. «Он новее, точнее в управлении, работает намного плавнее», — по словам американца, российский мотоцикл превзошел все его ожидания.

Особенно тронуло сердце американского байкера то, что о его проблеме узнали на таком высоком уровне. Он планирует продолжать использовать мотоцикл по прямому назначению для ежедневных поездок по Аляске.

Российские дипломаты не просто передали подарок, но и лично пообщались с американским байкером, который уже много лет остается преданным поклонником отечественного мотостроения.