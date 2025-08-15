Саммит на Аляске: мировой автопром уже знает результат встречи Путина и Трампа

Весь мир застыл у телеэкранов: российский и американский борты №1 еще не взяли курс на Анкоридж, а информационное пространства уже разрывается на части. Прямо сейчас публикуются сотни доводов и домыслов, однако все они бессмысленны — подробности знают лишь несколько человек на планете. Впрочем, о предстоящих договоренностях в общих чертах кое-кому уже, кажется, известно. В частности — неистово лезущим «вперед батьки в пекло» корейцам. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вне всяких сомнений, ночь пятницы и утро субботы будут историческими во всем многообразии этого слова: встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не смог предсказать никто. Ни один из самых крутых инсайдеров по обе стороны Атлантики. Скажи о подобном вслух еще пару месяцев назад — засмеяли бы.

А вышло все, как вышло: новостные порталы ждет бессонная ночь, а каждый «вздох» вокруг базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске будут разбирать на молекулы. Сюжет события завернут настолько сильно, настолько круто и дерзко, что первый в новейшей истории саммит двух лидеров просто обязан быть крышесносным. Таким, вне всяких сомнений, он и будет: политики такого уровня просто поговорить не собираются. Не тот «грэйд».

Добавляет во всю эту историю «изюма» и тот факт, что конкретных «сливов» вообще нет: обошелся без публикация даже самый главный любитель социальных сетей в мире. Жалкие попытки мировых СМИ нащупать хоть какие-то «периметры» предстоящего разговора, хоть что-то, потерпели полное фиаско: американцы ничего не пропустили. С нашей стороны — вакуум, который лишь сегодня сутра разбавил глава МИД Сергей Лавров, появившийся на публике в свитере с надписью «СССР». Потроллить Сергей Викторович, конечно, умеет.

Фото: globallookpress.com

И на фоне предстоящего саммита оживилась совсем уж неожиданная точка на карте: Южная Корея. Корейцы внезапно пригласили Президента РФ посетить саммит АТЭС: как быть с деятелями из Международного уголовного суда (МУС), выписавшего ордер на арест Владимира Путина — большой вопрос. Видимо — никак. Или есть иное обоснование торопливо вброшенному в СМИ приглашению российскому лидеру?

Уж не тоже ли самое обоснование у резко возросшей активности корейских автомобильных брендов, которые за несколько дней подали сразу пачку заявок в Роспатент? Так же, если верить по кулуарным слухам, оба ключевых корейских бренда достаточно оперативно набирают команду, позволяющую восстановить работу в России их представительств, а третий бренд — KGM, он же SsangYong — уже во всю у нас работает.

Ко всему прочему, источники портала «АвтоВзгляд» толсто намекнули о неподготовленных, если не сказать большего, и сверхвнезапных командировках высокопоставленных представителей ряда оставшихся в России иностранных брендов в сторону головных офисов компаний. Подробностей, как вы понимаете, тоже никаких, кроме одной: все поездки организовывались под грифом «срочно». Жаркая предстоит ночка, надо бы поставить телефон на зарядку.