Чем удивят скутеры от Harley-Davidson

Компания Harley-Davidson, легендарный производитель мотоциклов со 116-летней историей, решила не отставать от всеобщей электрификации и представила сразу две новых модели, работающих от батарейки: городской скутер и мопед.
Продажи Harley-Davidson продолжают свое падение уже четвертый год к ряду. И по словам зарубежных экспертов, обе новинки — ни что иное, как попытка вернуть интерес к марке поклонников двухколесной техники.
Новые модели представлены пока в качестве прототипов. Они интересны целым рядом оригинальных деталей типа съемного аккумулятора. Его можно отсоединить с помощью несложных манипуляций и отнести домой, где поставить на подзарядку от домашней розетки. Еще один несомненный плюс — никакого вредного выхлопа и тихая работа электромотора. О технических характеристиках новых экологически чистых байков пока ничего не сообщается.
В скором времени на радость защитников экологической среды американцы собираются представить целую «зеленую» линейку мототехники. Ценники на самые бюджетные модели будут начинаться от нескольких тысяч долларов. Точной цифры тоже держатся в секрете.
Однако известно, что среди них будет и электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire стоимостью от $29 799 (около 2 млн. рублей по актуальному курсу) Последний дебютировал в январе на Выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе CES-2019.