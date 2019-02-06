Чем удивят скутеры от Harley-Davidson

Продажи Harley-Davidson продолжают свое падение уже четвертый год к ряду. И по словам зарубежных экспертов, обе новинки — ни что иное, как попытка вернуть интерес к марке поклонников двухколесной техники.

Новые модели представлены пока в качестве прототипов. Они интересны целым рядом оригинальных деталей типа съемного аккумулятора. Его можно отсоединить с помощью несложных манипуляций и отнести домой, где поставить на подзарядку от домашней розетки. Еще один несомненный плюс — никакого вредного выхлопа и тихая работа электромотора. О технических характеристиках новых экологически чистых байков пока ничего не сообщается.