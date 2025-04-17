В России по итогам первого квартала выросли продажи новых мотоциклов

По итогам первых трех месяцев года российский рынок новых мотоциклов продемонстрировал значительный рост. Объем продаж увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Согласно данным агентства «Автостат», всего в первом квартале 2025 года в России был продан 5231 новый мотоцикл, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Примечательно то, что положительная динамика в этом сегменте рынка сохраняется на протяжении более двух лет.

Лидером продаж стал бренд Regulmoto с результатом 909 единиц, демонстрирующий рост на 57%. За ним следуют другие производители, показавшие значительное увеличение объемов реализации: Racer (+15%), Motoland (+75%), Kayo (+85%) и Voge (+22%).

Наибольшим спросом среди конкретных моделей пользовался новичок рынка Motoland XF300, занявший первую позицию с 241 проданным экземпляром.