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В России по итогам первого квартала выросли продажи новых мотоциклов

Соотечественники стали чаще приобретать двухколесный транспорт

По итогам первых трех месяцев года российский рынок новых мотоциклов продемонстрировал значительный рост. Объем продаж увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

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Портал «АвтоВзгляд»

Изображение В России по итогам первого квартала выросли продажи новых мотоциклов

Согласно данным агентства «Автостат», всего в первом квартале 2025 года в России был продан 5231 новый мотоцикл, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Примечательно то, что положительная динамика в этом сегменте рынка сохраняется на протяжении более двух лет.

Лидером продаж стал бренд Regulmoto с результатом 909 единиц, демонстрирующий рост на 57%. За ним следуют другие производители, показавшие значительное увеличение объемов реализации: Racer (+15%), Motoland (+75%), Kayo (+85%) и Voge (+22%).

Наибольшим спросом среди конкретных моделей пользовался новичок рынка Motoland XF300, занявший первую позицию с 241 проданным экземпляром.

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