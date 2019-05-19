Впрочем, понятен повышенный интерес публики и к автомобильной истории, и к сегодняшнему дню автостроения. Ну как, скажите на милость, не сфотографироваться на фоне номенклатурной «Чайки» или легендарной «Эмки»? Как не посидеть за рулем 21-й «Волги» или такого перла отечественного автопрома, как «горбатый» «Запорожец»? Особенно если учесть, что все машины, представленные клубом любителей авторетро «Старый дилижанс» — в отличном состоянии, на полном ходу! Но и спокойно пройти мимо современных моделей то же не просто! Ведь основа этой части экспозиции — самые новейшие разработки китайского автопрома, день ото дня набирающего популярность в России. И как не воспользоваться случаем, чтобы понять, почему современные «китайцы» от компаний Haval, Dongfen, JAC ничем не хуже не только корейских и японских одноклассников, но и ряда уважаемых европейских брендов, да пои этом еще и значительно дешевле? А заодно и поучавствовать в розыгрышах соблазнительных призов от брендов из КНР и других участников нашей выставки. Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови. Гудим, братцы, гудим!