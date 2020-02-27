На Женевский автосалон-2020 будут пускать только после медосмотра

Сроки главного автомобильного события Старого света решено не сдвигать, однако дополнительные меры безопасности будут приняты. Как передает издание Automotive News Europe, организаторы автосалона в Женеве, который, кстати сказать, будет проводится в 90-й раз подряд, потребовали от компаний-участников, чтобы те проверили сотрудников на симптомы болезни до их прибытия в Швейцарию.

Особенно это касается производителей из тех стран, где зафиксированы случаи заражения. Компании должны узнать, не обращались ли их сотрудники к врачам на протяжении двух недель до начала шоу. При этом холлы выставочного центра PalExpo будут регулярно убирать и проводить противовирусные мероприятия, стремясь свести риск возможного заражения к минимуму. Между тем, на этом мотор-шоу, как, впрочем, и на всех остальных автосалонах подобного уровня, традиционно присутствует много китайских товарищей, официально не представляющих компании из Поднебесной, но внимательно изучающих достижения мирового автопрома. К тому же простых посетителей выставки медицинскому контролю подвергать не станут.

Как же мы теперь будем смотреть на очаровательных девушек-моделей, которые присутствуют на стендах каждой уважающей себя компании? Видимо, их лица скроют противовирусные маски, так что любоваться придется лишь холодными автомобилями.