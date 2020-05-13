«Моторы войны» поехали в интернет

Гости музея смогут познакомиться с редчайшими образцами советской автомобильной промышленности и боевой техникой. В частности, тягачом Т-20 «Комсомолец», бронемобилем БА-64, и танкеткой Т-27. Экскурсовод не без удовольствия расскажет об особенностях каждого из них.

Почему первый русский внедорожник ГАЗ-64 получил прозвище «Козлик», как поляки обзывают знаменитый ГАЗ М-20 «Победа» и из какого секретного материала сделаны двери «полуторки» ГАЗ-ММ-В? На эти и другие вопросы посетителей он-лайн выставки «Моторы войны» любезно ответит эксперт Павел Федоров.