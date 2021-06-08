GPS-фонари, «аморфные» технологии и волшебная химия: все секреты «Электро-2021»

Нынешний электротехнический форум (он, кстати, через год будет отмечать 30-летний юбилей) в очередной раз подтвердил свой международный статус. Невзирая на всяческие «ковидные» ограничения и межгосударственные санитарные кордоны, в Москву приехали десятки иностранных делегаций, в том числе из Турции, Италии, Словакии, Сербии, Австрии, Германии. А вот чего точно не наблюдалось, так это привычного нашему глазу наплыва гостей из Поднебесной. Впрочем, их отсутствие компенсировалось присутствием аффилированных партнеров из числа российских фирм-дистрибьюторов.
Цифровой свет для автотрасс
Отечественные же компании, по понятным причинам, составили наибольшую часть экспозиций «Электро-2021». На них, к слову, было отмечено немало интересных разработок, связанных с транспортом и дорожной инфраструктурой. Так, например, многих специалистов заинтересовали фонари и прожекторы для освещения автотрасс от компании Pandora. У нас этот бренд хорошо известен благодаря своим противоугонным системам. Однако мало кто знает, что Pandora является одним из ведущих отечественных производителей мощных светодиодных матриц, отличающихся энерго-эффективностью и большим рабочим ресурсом.
Современные фонари дорожного освещения Pandora — это не просто LED-светильники, а цифровые интеллектуальные системы с широким функционалом. Он включает дистанционное управление, мониторинг и программирование режимов работы. Более того, ряд фирменных моделей уличных плафонов оснащается встроенными GPS-приемниками. Это позволяет индивидуально программировать работу каждого прибора в привязке к его конкретным координатам, суточному циклу и даже времени года. Такой алгоритм автономного регулирования позволяет экономить до 70% потребляемой электроэнергии.
Аморфный мотор?
Свои оригинальные технические решения продемонстрировало и владимирское предприятие «Автоприбор». Фирма уже давно известна как производитель различных электротехнических автокомпонентов, например, модулей стеклоподъемников. Что касается инноваций, то здесь компания показала опытный вариант мощного синхронного двигателя для электромобилей, оснащенного статором из аморфного сплава. Последний представляет особый класс металла с так называемой аморфной структурой. Ее особенность — отсутствие кристаллической решетки, свойственной стали.
Так вот: благодаря «аморфности» статора инженерам удалось создать экономичный электромотор, который, к тому же, получился в два раза компактнее своего аналога, сделанного на основе обычной электротехнической стали. Неудивительно, что новинка сразу же заинтересовала ряд российских автозаводов. И не исключено, что уже в скором будущем мы увидим «аморфные» моторы в деле. Например, на некоторых электрических версиях «газовских» мини-грузовичков…
Не подмажешь — не поедешь
Возможно, что для некоторых посетителей электрической выставки необычно выглядели стенды, где выставлены специальные масла и смазки. Но только не для специалистов и сервисменов. Ведь без этих материалов немыслима работа любых устройств электроэнергетики, начиная от стационарных турбин и подстанций и заканчивая мобильными бензо- и дизель-генераторами. Своими новинками здесь отметились и производители сервисной автохимии. Так, один из дистрибьюторов бренда Ruseff представил линейку специальных аэрозолей для обслуживания автомобильной электрики.
Из этих продуктов, прежде всего, надо отметить инновационный очиститель электроконтактов. Состав быстро восстанавливает проводимость разъемов и контактных соединений, полностью устраняя их искрение. Благодаря такой очистке заметно уменьшается и нагрев деталей под токовой нагрузкой.
Отдельная группа аэрозолей Ruseff — лак и смазка для клемм АКБ — предназначена для защиты бортовых источников питания. Обработка этими спреями препятствует утечкам тока, существенно замедляет саморазряд батарей и предохраняет их клеммы от коррозии и сульфатации. А еще в ассортименте Ruseff есть универсальная смазка для электроконтактов. Она, например, незаменима для защиты высоковольтных проводов, поскольку гарантированно исключает пробой «на массу» в условиях повышенной влажности и перепадов температур.
Бесконтактный нагрев
Как известно, лучший способ презентовать свою продукцию — это показать его в деле. Возможно, поэтому наглядная демонстрация шведского электромодуля индукционного нагрева неизменно собирала массу любопытствующих. Это сервисное оборудование разработано для автослесарных работ и кузовного ремонта. Назначение — быстрый локальный разогрев деталей кузова или подвески при их демонтаже.
Как отметил представитель компании-разработчика, такое приспособление гораздо лучше и безопаснее газовой горелки. Хотя бы потому, что нагрев происходит без открытого пламени. При этом инструмент может нагревать закисшие детали рулевого механизма или подвески, находящиеся внутри резиновых и пластмассовых чехлов без повреждения последних. Дополнительная безопасность работ обеспечивается замкнутой системой охлаждения как самой установки, так и индукционного нагревательного наконечника.