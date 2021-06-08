GPS-фонари, «аморфные» технологии и волшебная химия: все секреты «Электро-2021»

Нынешний электротехнический форум (он, кстати, через год будет отмечать 30-летний юбилей) в очередной раз подтвердил свой международный статус. Невзирая на всяческие «ковидные» ограничения и межгосударственные санитарные кордоны, в Москву приехали десятки иностранных делегаций, в том числе из Турции, Италии, Словакии, Сербии, Австрии, Германии. А вот чего точно не наблюдалось, так это привычного нашему глазу наплыва гостей из Поднебесной. Впрочем, их отсутствие компенсировалось присутствием аффилированных партнеров из числа российских фирм-дистрибьюторов.

Цифровой свет для автотрасс

Отечественные же компании, по понятным причинам, составили наибольшую часть экспозиций «Электро-2021». На них, к слову, было отмечено немало интересных разработок, связанных с транспортом и дорожной инфраструктурой. Так, например, многих специалистов заинтересовали фонари и прожекторы для освещения автотрасс от компании Pandora. У нас этот бренд хорошо известен благодаря своим противоугонным системам. Однако мало кто знает, что Pandora является одним из ведущих отечественных производителей мощных светодиодных матриц, отличающихся энерго-эффективностью и большим рабочим ресурсом.