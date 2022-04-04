Международный автосалон в Пекине отменили из-за коронавируса

Как передает портал Аutochinashow, слух об отмене мотор-шоу Auto China 2022 из-за вспышек ковида в стране ходил еще в прошлом месяце. Теперь же пришло и официальное подтверждение, в котором сказано, что мероприятие перенесли дабы выполнить требования государственных и муниципальных властей, направленных на профилактику пандемии.

Новые даты проведения автосалона пока не определены. По данным ряда источников, шоу все же пройдет, но не раньше июня.

Напомним, что за последние годы Auto China стало событием мирового масштаба. В этом году в Пекине планировали представить новое поколение BMW 7-й серии и электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV. Конечно же, должны были быть и новинки от китайских компаний, которые так ждет российский потупатель. К сожалению, теперь мы их не увидим.