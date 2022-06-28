«Все по классике»: в Москве случился лютый замес фанатов «Жигулей»

Фото: АвтоВзгляд
Москва порадовалась не только первому по-настоящему летнему жаркому дню, но и действительно яркому автомобильному событию: на площадке ЦТВС в Печатниках собрались сотни поклонников отечественных автомобилей, чтобы себя показать и других посмотреть. «Все по классике» ждал целых два пандемийных года и наконец-то состоялся! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».
Евгений Васин

Шестой ежегодный фестиваль от создателей «Боевой классики» состоялся на минувших выходных в московских Печатниках: несколько сотен участников, тысячи зрителей и десятки по своему привлекательных, порой действительно очень стильных, а иногда и сногсшибательных экспонатов. Было на что посмотреть.

Фото: АвтоВзгляд

Стоит отметить общую атмосферу фестиваля: в России учатся делать узкопрофильные мероприятия, которые собирают не только истинных ценителей, но и вежливо интересующихся, да и просто зевак. Давно налаженные за океаном «фесты» теперь проходят и у нас, но при этом не пошло скопированы, а сделаны с любовью к своему увлечению и уважением интересов российского общества.

«Вазовская» тема близка и дорога многим, поэтому на фестивале «Все по классике» приехали зрители самых разных возрастов и социальных статусов, и каждый получил свою порцию удовольствия. За что организаторов хочется отдельно поблагодарить.

Невероятное количество роскошных кадров в эксклюзивном фоторепортаже портала «АвтоВзгляд» — здесь.

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28 июня 2022
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