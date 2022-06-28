«Все по классике»: в Москве случился лютый замес фанатов «Жигулей»

Стоит отметить общую атмосферу фестиваля: в России учатся делать узкопрофильные мероприятия, которые собирают не только истинных ценителей, но и вежливо интересующихся, да и просто зевак. Давно налаженные за океаном «фесты» теперь проходят и у нас, но при этом не пошло скопированы, а сделаны с любовью к своему увлечению и уважением интересов российского общества.

«Вазовская» тема близка и дорога многим, поэтому на фестивале «Все по классике» приехали зрители самых разных возрастов и социальных статусов, и каждый получил свою порцию удовольствия. За что организаторов хочется отдельно поблагодарить.

Невероятное количество роскошных кадров в эксклюзивном фоторепортаже портала «АвтоВзгляд» — здесь.