Почему россияне стали массово отворачиваться от новых китайских автомобилей

Уже более четырех месяцев российский авторынок живет в состоянии самого настоящего стресса после февральских событий. И все помнят, как всевозможные аналитики авторынка рассуждали о том, что китайский автопром вот-вот завалит Россию своей продукцией, решив проблему дефицита и заменив уходящие и «приостановившие деятельность» в нашей стране бренды. Практика же показала, что наплыв массовых автомобилей из Китая не только не случился, но и не ожидается обозримом будущем. Китайские поставщики точно также повысили российские цены на свои авто, как и все остальные. А главное: не спешат их снижать даже на фоне того, что курс рубля по отношению к доллару теперь гораздо выше, чем в январе 2022 года даже на международных торгово-финансовых площадках, а не только на местечковых торгах Мосбиржи.

И с логистикой по линии Китай-Россия явно никаких потрясений не случилось. То есть, наши китайские «братья на век» банально пытаются стричь сверхприбыль на российском рынке, пользуясь сложившейся тут экономической ситуацией и задирая цены.

Между тем, как показывает практика, покупательская способность российского автомобилиста явно не поспевает за аппетитами розничных торговцев автомобилями. Она примерно соответствует экономическим реалиям конца прошлого-начала текущего года. Когда цена хорошо укомплектованного среднестатистического «китайца» считалась адекватной на уровне около 2 млн. рублей.