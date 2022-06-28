Почему россияне стали массово отворачиваться от новых китайских автомобилей

Уже более четырех месяцев российский авторынок живет в состоянии самого настоящего стресса после февральских событий. И все помнят, как всевозможные аналитики авторынка рассуждали о том, что китайский автопром вот-вот завалит Россию своей продукцией, решив проблему дефицита и заменив уходящие и «приостановившие деятельность» в нашей стране бренды. Практика же показала, что наплыв массовых автомобилей из Китая не только не случился, но и не ожидается обозримом будущем. Китайские поставщики точно также повысили российские цены на свои авто, как и все остальные. А главное: не спешат их снижать даже на фоне того, что курс рубля по отношению к доллару теперь гораздо выше, чем в январе 2022 года даже на международных торгово-финансовых площадках, а не только на местечковых торгах Мосбиржи.
И с логистикой по линии Китай-Россия явно никаких потрясений не случилось. То есть, наши китайские «братья на век» банально пытаются стричь сверхприбыль на российском рынке, пользуясь сложившейся тут экономической ситуацией и задирая цены.
Между тем, как показывает практика, покупательская способность российского автомобилиста явно не поспевает за аппетитами розничных торговцев автомобилями. Она примерно соответствует экономическим реалиям конца прошлого-начала текущего года. Когда цена хорошо укомплектованного среднестатистического «китайца» считалась адекватной на уровне около 2 млн. рублей.
Сейчас, напомним, те же самые китайские модели с тем же уровнем оснащения предлагаются за 3,5—4 млн. рублей. Во многом благодаря этому в отношении китайского автопрома у россиян явно начали открываться глаза. Подтверждением тому — результаты опроса, проведенного накануне порталом «АвтоВзгляд» среди своей аудитории, которой было предложено ответить на вопрос: «Готовы ли вы пересесть на китайский автомобиль?»
Самая внушительная часть респондентов — 31% выбрала вариант ответа: «предпочту LADA, если АВТОВАЗ предложит альтернативу за меньшие деньги». На втором месте по популярности (26% опрошенных, 525 человек) оказался ответ «буду до конца ездить на старой машине».
На третьем — 24% голосов — оказался ответ «пересяду на китайскую машину, если она будет стоить не дороже 1 500 000 рублей». И только 18% участников голосования ответили, что пересядут без раздумий, ведь «китайцы» сильно выросли в качестве и надежности.
Таким образом, подавляющее большинство — около 82% голосовавших — вообще не рассматривают для себя приобретение детища китайского автопрома, либо готовы сделать это лишь в случае, когда «китайцы» будут конкурировать в рыночной нише, занимаемой АВТОВАЗом. А тем временем китайские автопроизводители в последнее время заняты выводом на отечественный рынок отнюдь не бюджетных моделей — всякого китайского «премиума» и электромобильных самобеглых «игрушек» с ценниками в 5—10 млн. рублей. Что ж, как говорится, «флаг им в руки»…