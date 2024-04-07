В Москве с помпой отметили 125-летний юбилей трамвая

Так уж повелось, что москвичи трамваи любят: абсолютное большинство воспринимает этот вид общественного транспорта с теплотой и добром, как неотъемлемую часть детских воспоминаний. Трамвай грохотал под утром бабушкиной квартиры, на нем за руку с родителями ездили в детский сад, на кружки и секции. Трамвай популярен в книгах и кино, его не спутать ни с одним другим видом транспорта — ни общественного, ни личного. Так что на 125-летие столичного трамвая собралось действительно много народу. Да и юбиляр не подкачал!

Парадный строй открывал знаменитый «фонарный», который, кажется, помнит еще Аннушку из романа «Мастер и Маргарита» с ее пролитым маслом. Далее следовали БФ, КТМ-1, МТВ — 82, а также многочисленные «Татры», которые, кстати, продолжают нести службу во многих городах России и по сей день.

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Выехав из депо имени Русакова, трамваи прошли через Сокольники и до площади Белорусского вокзала под бдительным контролем вагоновожатых в аутентичной форме тех лет. На конечной точке маршрута трамваи выстроились на разворотном кругу, представ во всем великолепии пред Максимом Горьким и многими сотнями посетителей, которых промозглое апрельское утро субботы не остановила от посещения мероприятия. Судя по числу гостей, праздник удался!