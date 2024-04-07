В Москве с помпой отметили 125-летний юбилей трамвая

Парадный строй открывал знаменитый «фонарный», который, кажется, помнит еще Аннушку из романа «Мастер и Маргарита» с ее пролитым маслом. Далее следовали БФ, КТМ-1, МТВ — 82, а также многочисленные «Татры», которые, кстати, продолжают нести службу во многих городах России и по сей день.
Выехав из депо имени Русакова, трамваи прошли через Сокольники и до площади Белорусского вокзала под бдительным контролем вагоновожатых в аутентичной форме тех лет. На конечной точке маршрута трамваи выстроились на разворотном кругу, представ во всем великолепии пред Максимом Горьким и многими сотнями посетителей, которых промозглое апрельское утро субботы не остановила от посещения мероприятия. Судя по числу гостей, праздник удался!