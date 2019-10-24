В новых «Звездных войнах» будут летать на Porsche

Все началось с того, как немецкий производитель спорткаров и корпорация Boeing объявили о подписании соглашения о взаимопонимании для изучения перспектив летающих автомобилей. Компании решили объединить свои усилия в этой области поскольку считают, что в 2025 году в этом секторе произойдет революция. Теперь же дизайнеры начали рисовать звездолеты, на которых полет герои 9-й части киноэпопеи «Звездные войны. Скайуокер. Восход».

– Разрабатывать космический корабль с ДНК дизайна Porsche было настоящим вызовом. На первый взгляд, у них мало общего, но у них единая философия, — пояснил вице-президент отделения Porsche Style Майкл Мауер.

Скоро специалисты соберутся в Штутгарте, чтобы обсудить концепцию звездного корабля.