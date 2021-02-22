Как встречают автотуристов в русской Лапландии, или Ловим северное сияние

1800 километров за раз — не так уж и много, но беда случилась с заселением в гостиницу городка Кандалакша, что в Мкрманской области. Местные власти ввели запрет на заселение жителей других регионов без пары бумажек об отсутствии ковида и контактов с теми, у кого этот самый ковид есть, о чем я, увы, не знал. Так что ночевать пришлось в машине, отъехав до заправки на выезде из города, подальше от петард и веселых аборигенов.
Кабина новенького Mitsubishi L200 оказалась на удивление просторной: даже с кучей вещей на заднем сиденье удалось нормально разложить кресла и как следует выспаться. Не думал, что пикап может оказаться настолько удобным без всяких доработок и отдельных приспособлений для организации спальных мест.
Мурманское утро началось с безуспешного поиска медицинских центров, выдающих нужные справки, а потом — со сбора шаблонов для самостоятельного оформления таких документов. Но ничего не пригодилось — защищенные от вирусов незримым МКАД, мурманские отели над областными ограничениями лишь посмеиваются.
Но расслабиться не вышло — из-за наплыва туристов все доступные варианты разобрали, оставив нам жуткие бараки сети «Красная сыпь» и антинародные отели с огромными созвездиями на вывесках. Представьте, как мы радовались, обнаружив подходящий вариант, бюджетный и чистый!
Радость закончилась ночью, одновременно с остывшими батареями. К счастью, дальше больного горла и насморка дело не пошло, утром мы отправились изучать город, достопримечательности которого можно обойти за день. А день в этих краях понятие растяжимое: летом он не кончается, а в январе — солнце, не поднимаясь над горизонтом, дает пять часов сумерек. Монументы, виды и корабли, включая первый атомный ледокол «Ленин» и последний авианосец «Адмирал Кузнецов» — покататься здесь интересно.
Но куда интереснее было оказаться в закрытом Североморске, пропуск в который необходимо оформлять за месяц. Музейная подводная лодка не зацепила, а вот сам город и находящийся неподалеку музей морской авиации — напротив. Суровые жители, армейская чистота и замершее со времен СССР время, производят сильное впечатление на московских туристов.
Зацепил и музей, не заканчивающийся на самолетах, ржавеющих под открытым небом. Здесь, рядом с домиком Юрия Гагарина, выстроено здание с отличной экспозицией, повествующей об истории авиации, а в ангаре неподалеку собрано несколько десятков самолетов, палубных вертолетов и другой техники, сохранившейся в великолепном состоянии.
А вот путешествие в Териберку, прославившуюся благодаря картине «Левиафан» Андрея Звягинцева, такого впечатления не произвело. Живописнейшую разруху и суровость жизни вдали от городов, на которую сюда и едут смотреть, давно захватили бизнесмены. Гостиницы, рестораны, пробки из экскурсионных автобусов — ребята, не разбегаемся, остановка 10 минут!
В этой суете мелькает мысль о том, как фильм, который только ленивый не назвал русофобским, преобразил загибающийся поселок в сверкающую точку притяжения туристов со всего мира. Интересно, получалось ли что-то подобное у фильмов патриотических? Но если сама Териберка уже похожа на курорт, то дорога к ней все еще дикая — ни одной заправки по пути и в самом поселке, на «двухполоске» ямы и голый лед — без надежного полноприводника в этих местах не комфортно.
Впрочем, главная достопримечательность местных широт — нерукотворная. Северное сияние манит тысячи сумасшедших, очарованных открытками с ярко-зеленым свечением в небе. Так думали и мы, пока не увидели его впервые. Едва заметное глазу сероватое облачко вызвало неописуемый восторг среди толпы окружавших нас туристов. Эй, и это все?..
Оказалось, незаметное глазу свечение отлично видит камера при долгой выдержке, поэтому сфотографироваться с тем, чего нет, у нас вышло. А спустя пару дней мы увидели и полноценное сияние, озарившее все небо так, что стало светло! И хотя оно уже отлично различимо невооруженным глазом, яркие краски все равно видит лишь объектив.
Люди, продающие билеты и туры желающим это самое сияние увидеть, не просто так едят свой хлеб — следить за вспышками на солнце и выискивать локации с чистым небом не такая уж простая задача, с которой мы бы вряд ли справились без помощи местного товарища.
Финальной точкой путешествия стала Кольская сверхглубокая скважина. Когда-то здесь, на границе с Норвегией, у города Никель, был огромный научный центр с романтиками, пробурившими 12 километровую дыру в земной коре, но после распила СССР на цветные металлы, от этого объекта остались лишь бетонные стены.
Будто руины древнегреческих храмов, эти пустые коробки вселяют трепет перед прошлыми поколениями. А вот крышка шахты, диметром с половину канализационного люка, выглядит более, чем скромно — даже у охотников за металлом на эту железяку не поднялась рука.
А может, не смогли бы вывезти — на подъездах снега было столько, что мне пришлось вспоминать о блокировках межосевого и межколесного дифференциалов нашего Mitsubishi L200. Крабы, гребешки и прочие морские ежи, за которыми сюда многие ездят, прошли мимо нас — экспериментировать с местной кухней в пути страшновато.
А вот ехать — наоборот: снегопады, переметы и голый лед за рулем правильной машины кажутся приятным приключением. Как и прочие трудности, которые делают путешествие лишь интересней.