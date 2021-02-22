Как встречают автотуристов в русской Лапландии, или Ловим северное сияние

1800 километров за раз — не так уж и много, но беда случилась с заселением в гостиницу городка Кандалакша, что в Мкрманской области. Местные власти ввели запрет на заселение жителей других регионов без пары бумажек об отсутствии ковида и контактов с теми, у кого этот самый ковид есть, о чем я, увы, не знал. Так что ночевать пришлось в машине, отъехав до заправки на выезде из города, подальше от петард и веселых аборигенов.

Кабина новенького Mitsubishi L200 оказалась на удивление просторной: даже с кучей вещей на заднем сиденье удалось нормально разложить кресла и как следует выспаться. Не думал, что пикап может оказаться настолько удобным без всяких доработок и отдельных приспособлений для организации спальных мест.

Мурманское утро началось с безуспешного поиска медицинских центров, выдающих нужные справки, а потом — со сбора шаблонов для самостоятельного оформления таких документов. Но ничего не пригодилось — защищенные от вирусов незримым МКАД, мурманские отели над областными ограничениями лишь посмеиваются.