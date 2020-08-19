Стоит ли ехать в отпуск в Грузию, когда откроют границы

Год 2020 стал настоящим праздником для внутреннего туризма: на речках и озерах заняты все полянки, а отечественные берега морей не видели такого ажиотажа со времен СССР. Открывшиеся в середине лета страны — в том числе долгожданная Турция — тоже не блещут низкими ценами. Оно и понятно: отельерам надо добирать плату за потерянные месяцы. Так куда же рвануть в столь желанный летний отпуск?
Грузия вошла в ТОП-3 самых безопасных курортов мира в 2020 году по версии Forbes и рекомендуется этим ресурсом для посещения.
Намедни грузинские чиновники совместно с российскими коллегами пообещали открыть границы уже в августе или начале сентября. Значит, «бархатный» сезон можно провести в гостеприимной и относительно доступной Грузии. Но стоит ли пускаться в такую авантюру? И особенно — на своих колесах?
Возьмем за аксиому — что весьма сомнительное действо в 2020 году — что погранзаставы все же распахнут ворота «по расписанию», а Крестовый перевал не порадует гостей очередным камнепадом, закрывающим единственную дорогу в самую яркую и привлекательную для туриста республику Закавказья. Какие приключений ждать от поездки и о чем следует позаботиться заранее?
Во-первых, следует отринуть различные околополитические дискуссии двух стран — чем дальше от Тбилиси будет проходить отпуск, тем меньше останется напоминаний о большой игре политиков. Простой грузинский люд крайне благожелателен и настроен весьма приветливо к россиянам. Настолько, что даже московские номера не станут проблемой. Испортить себе каникулы можно лишь собственным поведением. Впрочем, и это в Грузии достаточно сложно: аборигены на генном уровне помнят долгую дружбу двух народов и редко цепляются даже к неполиткорректным туристам.
Так же следует знать, что ОСАГО как такового в Грузии нет, как нет в привычном изобилии и пунктов обмена валюты. Зато пластиковые карты принимают повсеместно. Разве что чурчхеллу и фрукты на придорожных развалах «пластиком» оплатить не удастся. Грузинские лари можно, конечно, приобрести и в России, но ближайший к границе обменник находится лишь в Казбеги, куда надо еще доехать.
И, наконец, третий пункт — это граница. Единственный доступный «простым смертным» проход в Грузию «по земле» находится неподалеку от Владикавказа в населенном пункте Верхний Ларс. Другими словами, объехать через Сочи не получится никак. Можно даже не пытаться: Абхазия с Грузией находятся в «натянутых чувствах» после недавнего расставания, и дипломатические связи еще «не завязаны».
Обладая вышеописанным набором знаний, можно спокойно собираться в дорогу. Асфальт, который идет до самой границы, сможет упрекнуть только житель центрального административного округа города Москвы, да и то не каждый. Сложностей и особенностей местного колорита, коими раньше славились республиканские отрезки трассы, с каждым годом становится все меньше, бензина и гостиниц по дороге в достатке. Кстати, в пути предстоит минимум две ночевки, так что лучше сразу выбрать гостиницы по своему усмотрению: например, логично будет заночевать в Каменске-Шахтинском и в Нальчике.
Далее предстоит таможенный переход, куда лучше приехать рано утром, под самое открытие. Так процесс займет наименьшее количество драгоценного отпуска. Отечественным пограничникам туристы мало интересны, грузинским — еще меньше. Так что процедура отнимет минуты, если избежать очередей. Стоит лишь знать, что в Грузии водитель проходит контроль вместе с машиной, а пассажир отправляется в общую очередь. Ну а после открывается Военно-грузинская дорога, которая ведет через Крестовый перевал прямиком к Тбилиси. Думаю, что не будет лукавством признание этой магистрали одной из самых красивых в бывшем СССР. Трасса сама по себе является достопримечательностью Грузии.
Самая сложная задача, которая туристу предстоит решить на перегоне — это поехать в Тбилиси или повернуть в сторону моря.
Столица у грузин красивая и самобытная, вполне достойная как минимум викенда, а море — есть море. Грузинские морские курорты со времен павшей империи были одними из лучших черноморских здравниц, а сейчас берег еще и застроили современными гостиницами. Добро пожаловать в Батуми, Сочи подвинется. А ведь есть еще Сванетия и Кахетия…
И напоследок: туристу стоит взять с собой в Грузию вещи посвободнее и побольше размером, ибо грузинская кухня способна сломить характер даже спортсмену и «зожнику». Устоять просто невозможно, а вишенкой на торте станет исконно качественное грузинское вино.
Подводя итог можно смело сказать, что отдых в Грузии наверняка «заткнет за пояс» не только Краснодарский край, но и множество привычных иностранных курортов, при этом не оставив непоправимую брешь в семейном бюджете. Дело за малым: дождаться открытия границ и доехать.