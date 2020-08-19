Стоит ли ехать в отпуск в Грузию, когда откроют границы

Год 2020 стал настоящим праздником для внутреннего туризма: на речках и озерах заняты все полянки, а отечественные берега морей не видели такого ажиотажа со времен СССР. Открывшиеся в середине лета страны — в том числе долгожданная Турция — тоже не блещут низкими ценами. Оно и понятно: отельерам надо добирать плату за потерянные месяцы. Так куда же рвануть в столь желанный летний отпуск?

Грузия вошла в ТОП-3 самых безопасных курортов мира в 2020 году по версии Forbes и рекомендуется этим ресурсом для посещения.

Намедни грузинские чиновники совместно с российскими коллегами пообещали открыть границы уже в августе или начале сентября. Значит, «бархатный» сезон можно провести в гостеприимной и относительно доступной Грузии. Но стоит ли пускаться в такую авантюру? И особенно — на своих колесах?

Возьмем за аксиому — что весьма сомнительное действо в 2020 году — что погранзаставы все же распахнут ворота «по расписанию», а Крестовый перевал не порадует гостей очередным камнепадом, закрывающим единственную дорогу в самую яркую и привлекательную для туриста республику Закавказья. Какие приключений ждать от поездки и о чем следует позаботиться заранее?