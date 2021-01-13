Разматываем удочки: куда поехать на авто в Подмосковье на зимнюю рыбалку

Рыбалка — увлечение азартное, затягивающее с головой в мир блесен, лесок, крючков, грузил, удочек, спиннингов и фидеров. Бывалые рыболовы знают все глубины в окрестных водоемах, и напересчет всю рыбу, обитающую в них.
Однако и платной рыбалкой, когда хочется не просто просидеть пять часов кряду в хорошей компании да под беленькую, а еще и уйти с хорошим уловом, они не брезгуют. Чего уж говорить о новичках, для которых результат первого улова крайне важен. И для тех, и для других портал «АвтоВзгляд» подготовил список рыбных мест с хорошим клевом. А если приехать сюда с семьей, то и с качественным отдыхом.
Прокатиться по рыбным местам нам помог большой и комфортабельный лайнер о четырех колесах системы Infiniti. Премиальный японский внедорожник QX80 с рамой и полным приводом вместительный настолько, что хоть в футбол играй. Для путешествия большой компанией лучшего и не придумать. На борту удобно разместятся восемь человек без какого-либо дискомфорта в коленях и локтях.
По заметенным снегом проселку «здоровяк» гребет, словно бульдозер. Не страшны ему ни сугробы, ни ямы с барханами. А уж по асфальту Infiniti QX80 едет, как локомотив по рельсам. Могучий V8, выдающий 405 сил мощности, ускоряет огромный внедорожник, будто ракета. Правда, и аппетит у «японца» — будь здоров! Меньше 17 литров на сотню он поедать не умеет. Впрочем, надо же как-то тащить на себе три тонны веса, не спасовав при этом ни на старте, ни на обгонах, ни на «бездороге». А прелестью покрытий российские направления, увы, не блещут. Особенно в окрестностях тех мест, куда мы едем…
Рыболовная база «Львово»
В 140 километрах от столицы по Новорижскому шоссе в Волоколамском районе Подмосковья на берегу живописных Львовских прудов расположилась рыболовная база «Львово». К услугам рыбаков уютные теплые домики с пирсом прямо на берегу, чья суточная стоимость — в зависимости от дня недели — варьируется от 2500 до 3000 рублей. Среди рыб, обитающих в прудах, попадается карп, сазан, сиг, осетр, муксун, форель, линь, красноперка, пелядь, пелчир, лещ, карась, плотва, а также окунь, щука и сом.
Если глава семейства увлечен рыбалкой, а остальное семейство равнодушно ко всем этим крючкам, то и для них на базе найдется занятие — тут находится крупнейшая в подмосковье ферма оленей и ланей. Да и окрестности здесь живописны, и располагают к длительным прогулкам. Ну а уж от баньки на дровах и вовсе сложно отказаться.
Стоимость путевки — от 500 рублей.
Килограмм выловленной рыбы — от 150 рублей.
Рыболовецкий клуб «Фишпарк»
В ближайшем Подмосковье полно интересных мест. И одно из них — рыболовный клуб «Фишпарк», расположенный в деревне Алмазово Щелковского района. На территории — два водоема, в которых водятся форель, щука, карп, линь, осетр и сом. Приезжать можно с семьей — есть все для полноценного отдыха: в аренду сдаются беседки, включая закрытые веранды с камином и мангалом. Для большего комфорта отдыхающих комплекс предлагает теплые туалеты с горячей водой. Работает кафе с местной коптильней и кулинарией.
Стоимость путевки — 500 рублей.
Килограмм выловленной рыбы — от 320 рублей.
Рыболовная усадьба «Золотые караси»
Рыболовный клуб «Золотые караси» тоже расположен в Щелковском районе Подмосковья — по Фряновскому шоссе нужно доехать до деревни Огуднево — пруды находятся прямо за ней по левую руку. Уровень — ближе к премиальному. Территория облагорожена: есть стоянка, ресторан и дома для комфортного проживания. Имеется и баня с открытой купелью.
Беседки разбросаны вдоль берега водоема. А в самом пруду ждут своего звездного часа форель, щука, судак, налим, карась, карп, сазан, осетр, толстолобик, белый и черный амур. Неподалеку от усадьбы есть ферма с небольшим ипподромом и тактильным зоопарком. Природа здесь удивительная — самое то погулять и расслабиться на выходных.
Цена путевки от 1500 рублей.
Килограмм выловленной рыбы — от 200 рублей.
Удачного клева!