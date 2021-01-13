Разматываем удочки: куда поехать на авто в Подмосковье на зимнюю рыбалку

Рыбалка — увлечение азартное, затягивающее с головой в мир блесен, лесок, крючков, грузил, удочек, спиннингов и фидеров. Бывалые рыболовы знают все глубины в окрестных водоемах, и напересчет всю рыбу, обитающую в них.

Однако и платной рыбалкой, когда хочется не просто просидеть пять часов кряду в хорошей компании да под беленькую, а еще и уйти с хорошим уловом, они не брезгуют. Чего уж говорить о новичках, для которых результат первого улова крайне важен. И для тех, и для других портал «АвтоВзгляд» подготовил список рыбных мест с хорошим клевом. А если приехать сюда с семьей, то и с качественным отдыхом.