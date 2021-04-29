Куда на своих машинах планируют отправиться автомобилисты в майские праздники

Согласно исследованию, инициированному нашими коллегами из Auto Mail, только 6% из 2000 опрошенных россиян откажутся от работы на майских праздниках, а 36% будут трудиться лишь в некоторые дни.

Свыше 65% респондентов планируют провести каникулы дома, за границу отправятся только 1,5% участников опроса, а 29% — поедут в путешествие по России, причем 42% из них — вблизи от родного города и 15% совершат вояж к родственникам.

Южным курортам отдадут свое предпочтение 8% наших соотечественников, а 10% выберут поездки в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 77% опрошенных поедут путешествовать на личном автотранспорте, 40% из них — на расстояния не более 800 км.