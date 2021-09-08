Квест-драйв Porsche по Москве: решаем ребусы

Командам был выделен едва ли не весь модельный ряд Porsche — в перемещениях по городу были замечены модели Panamera и Taycan, Macan и Cayenne, а также 911. Команду портала «АвтоВзгляд», состоящую из 5 человек и получившую номер 8, немедленно окрестили, как «⅝». В нашем распоряжении оказались два автомобиля — ярко-желтый Porsche 911 Carrera 4S под номером 16 и огнененно-рыжий Cayenne S под счастливым номером 13.

Организаторы засчитывали только чистое время выполнения заданий непосредственно на точках, время перемещения между ними благоразумно не учитывалось — так больше шансов на соблюдение ПДД участниками. В итоге команда «⅝» заняла первое место, опередив ближайших соперников на 1 минуту и 3 секунды.

На торжественном ужине в модном испанском ресторане в центре города были вручены призы и подарки, а победителям, то есть нам, еще предстоит пережить полноценный трек-день вместе с Porsche на автодроме Moscow Raceway в следующий уикенд.