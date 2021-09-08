Квест-драйв Porsche по Москве: решаем ребусы

Фото avtovzglyad.ru
В минувшие выходные «Порше Центр Таганка» устроил увлекательный квест-драйв по Москве на автомобилях штутгартского бренда. Каждой команде, состоящей из 4—6 человек, выдавались автомобили и буклет с заданиями, в котором сначала нужно было разгадать 4 зашифрованных адреса, забить их в навигационную систему Porsche Connect, а затем проехать по всем этим точкам и в каждой отгадать кое-какие загадки, ребусы и т. д. Разумеется, все испытания так или иначе были связаны с маркой Porsche.
Алексей Гусев

Командам был выделен едва ли не весь модельный ряд Porsche — в перемещениях по городу были замечены модели Panamera и Taycan, Macan и Cayenne, а также 911. Команду портала «АвтоВзгляд», состоящую из 5 человек и получившую номер 8, немедленно окрестили, как «⅝». В нашем распоряжении оказались два автомобиля — ярко-желтый Porsche 911 Carrera 4S под номером 16 и огнененно-рыжий Cayenne S под счастливым номером 13.

Организаторы засчитывали только чистое время выполнения заданий непосредственно на точках, время перемещения между ними благоразумно не учитывалось — так больше шансов на соблюдение ПДД участниками. В итоге команда «⅝» заняла первое место, опередив ближайших соперников на 1 минуту и 3 секунды.

На торжественном ужине в модном испанском ресторане в центре города были вручены призы и подарки, а победителям, то есть нам, еще предстоит пережить полноценный трек-день вместе с Porsche на автодроме Moscow Raceway в следующий уикенд.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, автопутешествие
8 сентября 2021
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