Долгая и мучительная реформа техосмотра закончилась отменой обязательного ТО

фото: соцсети
Российские власти поставили очередной рекорд. Им потребовалось всего лишь «каких-то» 30 лет, чтобы пообещать (пока всего лишь только пообещать!) отправить на свалку истории раритет, доживший до наших дней почти в неизменном виде — систему обязательного техосмотра легковых машин.
Алексей Батушенко

Начиная с советских времен, российские водители чуть ли не поголовно «покупали» талон техосмотра. В период, когда за эту коррупционную систему отвечала ГИБДД — у знакомых сотрудников милиции. Позднее, около 10 лет назад, пока Дмитрий Медведев исполнял обязанности президента страны, эту «кормушку» у правоохранителей отобрали и передали контроль над ней страховщикам.

Для водителей при этом принципиально ничего не изменилось, но стало удобнее и дешевле. Отпала необходимость знать каких-то «нужных людей», которые могли организовать покупку талона ТО у коррумпированных полицейских. «Техосмотр» стал продаваться чуть ли не в комплекте с полисом ОСАГО — у страховых агентов.

Несколько лет назад лобби «операторов техосмотра» бросило все свои людские и финансовые ресурсы на штурм существовавшего прядка, с целью перенаправить эти денежные потоки на себя, заставив автовладельцев страны проходить ТО на принадлежащих бизнесменам от техосмотра станциях. Кампания проводилась под флагом борьбы за безопасность дорожного движения.

фото: соцсети

Под этим натиском было перекроено законодательство о техосмотре, создана фактически заново электронная система, исключающая возможность покупки диагностической карты без посещения пункта ТО. В КоАП даже внесли специальный штраф за езду без пройденного ТО.

И это при том, что десятилетиями статистика ГИБДД доказывала: из-за плохого технического состояния машин происходит мизерное количество ДТП, да и то — преимущественно с грузовиками и автобусами. При том, что большинство автовладельцев, по факту, на техосмотр машины не предоставляли, а лишь покупали документы о его прохождении!

То есть всем специалистам отрасли давным давно было доподлинно известно: обязательный техосмотр поголовно всех машин, на самом деле, совершенно не влияет на БДД — что бы там ни говорили по этому поводу «операторы техосмотра», желающие и дальше паразитировать на кошельках автовладельцев.

Но тут случился высокий сезон выборов 2021 года — через 10 дней мы будем выбирать депутатов разного калибра. В других странах чудеса случаются ежегодно под Рождество и Новый Год. В России они происходят реже: только перед выборами президента страны или депутатов Госдумы. И чудо, которого водители нашей страны ждали аж 30 лет, свершилось.

фото: соцсети

Сначала глава «Единой России» внезапно выступил вечером 7 сентября с обещанием внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного ТО для легковушек и мотоциклов. Он пообещал, что техосмотр нужно будет проходить автомобилистам лишь, цитируем: «…только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет». Автобусам, грузовикам и такси придется получать диагностические карты по-прежнему.

В тот же день глава правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что она поддержала отмену обязательного ТО для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. Столь щедрого подарка почти 50 млн. российских владельцев легковушек власти, пожалуй, еще никогда не преподносили. Последние лет десять они наоборот, только и делали, что все сильнее «закручивали гайки» в отношении водителей.

Теперь остается лишь надеяться, что после выборов новоиспеченное партийное большинство в будущей Госдуме на радостях не позабудет про это свое обещание, данное в пылу предвыборной компании. Ведь кто-кто, а российские автовладельцы уже давно перестали верить в чудеса…

штрафы, КоАП, ТО, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
8 сентября 2021
8365