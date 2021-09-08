Долгая и мучительная реформа техосмотра закончилась отменой обязательного ТО

Начиная с советских времен, российские водители чуть ли не поголовно «покупали» талон техосмотра. В период, когда за эту коррупционную систему отвечала ГИБДД — у знакомых сотрудников милиции. Позднее, около 10 лет назад, пока Дмитрий Медведев исполнял обязанности президента страны, эту «кормушку» у правоохранителей отобрали и передали контроль над ней страховщикам.

Для водителей при этом принципиально ничего не изменилось, но стало удобнее и дешевле. Отпала необходимость знать каких-то «нужных людей», которые могли организовать покупку талона ТО у коррумпированных полицейских. «Техосмотр» стал продаваться чуть ли не в комплекте с полисом ОСАГО — у страховых агентов.

Несколько лет назад лобби «операторов техосмотра» бросило все свои людские и финансовые ресурсы на штурм существовавшего прядка, с целью перенаправить эти денежные потоки на себя, заставив автовладельцев страны проходить ТО на принадлежащих бизнесменам от техосмотра станциях. Кампания проводилась под флагом борьбы за безопасность дорожного движения.