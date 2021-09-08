Долгая и мучительная реформа техосмотра закончилась отменой обязательного ТО

Начиная с советских времен, российские водители чуть ли не поголовно «покупали» талон техосмотра. В период, когда за эту коррупционную систему отвечала ГИБДД — у знакомых сотрудников милиции. Позднее, около 10 лет назад, пока Дмитрий Медведев исполнял обязанности президента страны, эту «кормушку» у правоохранителей отобрали и передали контроль над ней страховщикам.
Для водителей при этом принципиально ничего не изменилось, но стало удобнее и дешевле. Отпала необходимость знать каких-то «нужных людей», которые могли организовать покупку талона ТО у коррумпированных полицейских. «Техосмотр» стал продаваться чуть ли не в комплекте с полисом ОСАГО — у страховых агентов.
Несколько лет назад лобби «операторов техосмотра» бросило все свои людские и финансовые ресурсы на штурм существовавшего прядка, с целью перенаправить эти денежные потоки на себя, заставив автовладельцев страны проходить ТО на принадлежащих бизнесменам от техосмотра станциях. Кампания проводилась под флагом борьбы за безопасность дорожного движения.
Под этим натиском было перекроено законодательство о техосмотре, создана фактически заново электронная система, исключающая возможность покупки диагностической карты без посещения пункта ТО. В КоАП даже внесли специальный штраф за езду без пройденного ТО.
И это при том, что десятилетиями статистика ГИБДД доказывала: из-за плохого технического состояния машин происходит мизерное количество ДТП, да и то — преимущественно с грузовиками и автобусами. При том, что большинство автовладельцев, по факту, на техосмотр машины не предоставляли, а лишь покупали документы о его прохождении!
То есть всем специалистам отрасли давным давно было доподлинно известно: обязательный техосмотр поголовно всех машин, на самом деле, совершенно не влияет на БДД — что бы там ни говорили по этому поводу «операторы техосмотра», желающие и дальше паразитировать на кошельках автовладельцев.
Но тут случился высокий сезон выборов 2021 года — через 10 дней мы будем выбирать депутатов разного калибра. В других странах чудеса случаются ежегодно под Рождество и Новый Год. В России они происходят реже: только перед выборами президента страны или депутатов Госдумы. И чудо, которого водители нашей страны ждали аж 30 лет, свершилось.
Сначала глава «Единой России» внезапно выступил вечером 7 сентября с обещанием внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного ТО для легковушек и мотоциклов. Он пообещал, что техосмотр нужно будет проходить автомобилистам лишь, цитируем: «…только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет». Автобусам, грузовикам и такси придется получать диагностические карты по-прежнему.
В тот же день глава правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что она поддержала отмену обязательного ТО для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. Столь щедрого подарка почти 50 млн. российских владельцев легковушек власти, пожалуй, еще никогда не преподносили. Последние лет десять они наоборот, только и делали, что все сильнее «закручивали гайки» в отношении водителей.
Теперь остается лишь надеяться, что после выборов новоиспеченное партийное большинство в будущей Госдуме на радостях не позабудет про это свое обещание, данное в пылу предвыборной компании. Ведь кто-кто, а российские автовладельцы уже давно перестали верить в чудеса…