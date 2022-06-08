Засады ГИБДД не самое страшное: как превратить летнее автопутешествие в ад

Фото avtovzglyad.ru
И хотя спецоперация на Украине заставила, судя по опросу портала «АвтоВзгляд», 76% россиян провести летний отпуск дома или, в лучшем случае, на даче, значительное число соотечественников все же рванули в автопутешествия. Кто — на моря, кто — на Алтай и в Карелию, кто — по Золотому кольцу. Увы, но одни — не доехали, другие — с трудом вернулись. Машина, понимаешь, подвела на пустом месте…
Портал «АвтоВзгляд»

Но вот на пустом ли? В хождение по мукам, например, превратилась поездка читателя на юг только потому, что, во-первых, доверил подготовить машину к турне сомнительному автосервису, а во-вторых, проявил личное «автомобильное разгильдяйство». В итоге аж 300 км двигался перебежками, не успевая подливать тормозную жидкость. Оказалось, что тормозной шланг банально плохо закрутили, да еще он и треснул в одном месте. Плюс новые, якобы, колодки оказались стертыми!

Иными словами, дорога к морю может стать полосой препятствий, если лично не убедиться, что не только с тормозами все в порядке, но даже копеечные кронштейны в подкапотном пространстве на местах и не дышат на ладан. Впрочем, на что в первую очередь обратить внимание, готовясь к автовояжу, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).

автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, автопутешествие, автотуризм, лайфхак
8 июня 2022
553