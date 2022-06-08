Засады ГИБДД не самое страшное: как превратить летнее автопутешествие в ад

Но вот на пустом ли? В хождение по мукам, например, превратилась поездка читателя на юг только потому, что, во-первых, доверил подготовить машину к турне сомнительному автосервису, а во-вторых, проявил личное «автомобильное разгильдяйство». В итоге аж 300 км двигался перебежками, не успевая подливать тормозную жидкость. Оказалось, что тормозной шланг банально плохо закрутили, да еще он и треснул в одном месте. Плюс новые, якобы, колодки оказались стертыми!

Иными словами, дорога к морю может стать полосой препятствий, если лично не убедиться, что не только с тормозами все в порядке, но даже копеечные кронштейны в подкапотном пространстве на местах и не дышат на ладан. Впрочем, на что в первую очередь обратить внимание, готовясь к автовояжу, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).