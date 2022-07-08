Прохладное лето по-китайски: Chery приглашает всех желающих протестировать свои кроссоверы

Китайская марка, лидирующая сегодня по продажам среди всех представленных в нашей стране автопроизводителей из КНР, приглашает всех желающих опробовать ее машины в деле.

На фестивале представиться возможность протестировать кроссоверы Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro на маневренность в городских условиях и полноприводный Tiggo 8 Pro Max на внедорожных тренажерах: диагональное вывешивание, ролики и боковой проезд для демонстрации жесткости кузова, угла опрокидывания, работы ассистентов водителя, подвески.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте cool-summer.ru и выбрать один из переднеприводных кроссоверов (тест-драйв полноприводного Tiggo 8 Pro Max априори входит в программу).