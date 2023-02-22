Куда массово едут на своих авто россияне 23 февраля

Фото: АвтоВзгляд
Длинные выходные созданы не только для того, чтобы выспаться или уйти в затяжное алкогольное пике. Вы удивитесь, но провести время с пользой можно и без столь незаурядного досуга. Прежде всего, в путешествии. Куда массово покатились наши соотечественники, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Наши коллеги из Auto Mail провели опрос, в котором приняли участие более 3000 человек. Согласно результатам, 61% респондентов на праздниках намерены отправиться в вояж. Причем по городам России поедет 53% участников исследования. Всего лишь 12% признались, что поедут за границу, остальные же проведут время на даче.

Кстати, 35% воспользуются платными трассами, 18% считает их неоправданно дорогими, а 47% отправятся туда, где на пути отсутствуют «платники».

Примечательно, что 71% респондентов поедут в путешествие на личном автомобиле, 16% — на самолете и лишь 8,5% — на поезде. Всего 1% для этих нужд выбирает каршеринг.

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22 февраля 2023
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