Куда массово едут на своих авто россияне 23 февраля

Наши коллеги из Auto Mail провели опрос, в котором приняли участие более 3000 человек. Согласно результатам, 61% респондентов на праздниках намерены отправиться в вояж. Причем по городам России поедет 53% участников исследования. Всего лишь 12% признались, что поедут за границу, остальные же проведут время на даче.

Кстати, 35% воспользуются платными трассами, 18% считает их неоправданно дорогими, а 47% отправятся туда, где на пути отсутствуют «платники».

Примечательно, что 71% респондентов поедут в путешествие на личном автомобиле, 16% — на самолете и лишь 8,5% — на поезде. Всего 1% для этих нужд выбирает каршеринг.