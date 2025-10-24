Стало известно, сколько россиян любят путешествовать на автомобиле

Более 25% населения нашей страны считают, что для путешествий лучше всего походит автомобиль. По мнению каждого десятого, передвигаться на самолетах и поездах дороже.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса, проведенного «Сберстрахованием». Так, 1% респондентов опасается авиаперелетов и поездок по железной дороге. В то же время 28% предпочитают машину, и еще 34% заявили, что всегда выберут ее вместо альтернатив, если до места назначения можно добраться на колесах.

Согласно исследованию, 33% опрошенных ценят автомобиль как для гостевых визитов, так и для туристических. Еще 17% «железный конь» нужен для отдыха на природе, 11% добираются на нем к морю, а 6% — за рубеж.

У 39% респондентов ключевыми преимуществами автомобиля являются мобильность и независимость от других видов транспорта. В то же время 28% предпочитают машину за возможность самостоятельно спланировать маршрут, а еще 23% нравится, что можно взять много багажа. Наконец, просто любят сидеть за рулем 22%.

Кстати, самыми популярными направлениями для автопутешествий названы Минск, Крым, страны Закавказья и средней Азии. А Москва и Санкт-Петербург считаются не слишком удобными в таком плане.