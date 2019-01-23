Российская спортсменка проехала «Дакар» на мотоцикле без техпомощи

В категории Original by Motul к технике во время всей гонки не допускается помощь механиков, и раллистам приходится разбираться с техническим обслуживанием и поломками самостоятельно. Анастасия Нифонтова в составе команды Team Toyota Russia блестяще справилась со всеми испытаниями и финишировала в своем зачете девятой.

Стоит сказать, что слово Toyota в этом «Дакаре» мелькает в списках победителей особенно часто. Первым к финишу пришел специально подготовленный пикап Toyota Hilux Т1 под управлением пилота команды Toyota Gazoo Racing Нассера Аль-Аттия. Впервые команда японского бренда одержала победу в абсолютном зачете. Правда, для самого катарца — это уже третий чемпионский титул в ралли «Дакар».

А вот в зачете Production (T2), где выступают серийные внедорожники, все призовые места заняли экипажи на Toyota Land Cruiser 200. Дело в том, что до финишной черты добрались лишь два экипажа, и оба команды Team Land Cruiser Toyota Auto Body, под руководством француза Кристиана Лавье и японца Акира Миуры, занявшие на пьедестале первое и второе места соответственно.