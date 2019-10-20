Ралли «Симбирский тракт-2019»: Toyota vs ГАЗ

Безопасность ралли во все времена остается самым неоднозначным параметром гонок. Да, есть правила, которые регламентируют соревнования, но соответствие им не гарантирует безопасность участников. Дело в том, что спортсмены намеренно перешагивают разумную границу и готовы к нестандартным ситуациям и решениям. Обычные водители помнят о таких случаях всю жизнь, рассказывают детям и внукам. Для профессиональных пилотов, которые уже привыкли ездить на грани возможностей — собственных и автомобиля — опасность становится нормой жизни. Ее уже воспринимают как обыденность — поговорили и забыли.

- Примерно через 30 км после старта у нас отказал один контур тормозов, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Поэтому пришлось маневрировать, не особо рассчитывая на тормоза. В одном месте выскочили из тумана прямо на стадо бычков, которые вышли на трассу. Кое-как удалось проскочить между ними. Животинка и не подозревает, что празднует сегодня второй День рождения. А на одном прямике все же боднули коллег — они резко ударили по тормозам, а у нас так с одним контуром не получалось. И не объедешь: двигались по дамбе, с обеих сторон вода. Повреждений особо нет, после финиша сходили к ним, извинились…