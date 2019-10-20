Ралли «Симбирский тракт-2019»: Toyota vs ГАЗ

Безопасность ралли во все времена остается самым неоднозначным параметром гонок. Да, есть правила, которые регламентируют соревнования, но соответствие им не гарантирует безопасность участников. Дело в том, что спортсмены намеренно перешагивают разумную границу и готовы к нестандартным ситуациям и решениям. Обычные водители помнят о таких случаях всю жизнь, рассказывают детям и внукам. Для профессиональных пилотов, которые уже привыкли ездить на грани возможностей — собственных и автомобиля — опасность становится нормой жизни. Ее уже воспринимают как обыденность — поговорили и забыли.
- Примерно через 30 км после старта у нас отказал один контур тормозов, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Поэтому пришлось маневрировать, не особо рассчитывая на тормоза. В одном месте выскочили из тумана прямо на стадо бычков, которые вышли на трассу. Кое-как удалось проскочить между ними. Животинка и не подозревает, что празднует сегодня второй День рождения. А на одном прямике все же боднули коллег — они резко ударили по тормозам, а у нас так с одним контуром не получалось. И не объедешь: двигались по дамбе, с обеих сторон вода. Повреждений особо нет, после финиша сходили к ним, извинились…
Но все же без серьезных аварий не обошлось. Вылетела с трассы и наша свое дерево Татьяна Елисеева на багги BRP и выбыла из соревнований. Сделал уши Nissan NP300 под управлением одного из лидеров соревнований — Алексея Черкесова,и сейчас над машиной колдуют механики.
А в «Садко NEXT» Болеслава Левицкого врезался Toyota Land Cruiser 200 Антона Мельникова. У «крузака» под замену капот, фары, решетка радиатора, сами радиаторы, куча датчиков. У ГАЗ погнулись закрепленные на корме сэндтраки. Удар сзади, похоже, придал дополнительное ускорение Левицкому — он пришел первым среди грузовиков. Сейчас в категории Т4 за второе и третье места идет борьба между сокомандниками — Михаилом Шкляевым, Алексееем Хлебовым и Болеславом Левицким.
- Наша «Газель NEXT» сегодня в канаве иногда даже на глиссирование выходила, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Основная проблема — туман и влажность. После каждой водяной ванны какое-то количество жидкости попадает под капот и в виде пара следует в воздуховод. Вся кабина изнутри потеет. Какой-бы ни была хорошей печка — ей не справиться. Нужно ставить под стекло тепловую пушку, что, понятное дело, нереально. Так что вытирали стекла ручками…
- За тридцать лет гонок я еще не сталкивался с таким интенсивным заптеванием стекол, — комментирует ситуацию руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Пришлось мотнуться в местное сельпо и купить резиновые строительные шпатели — ими протирали в пути стекла. Просто больше ничего подходящего не было!..
В абсолютном зачете лидирует экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова на BMW X3. Идут хорошо, Васильеву нужно обязательно победить в Ульяновске. Так что в последний день гонкуи он покажет настоящий класс.
И это будет полноценный финал. Завершающий день бахи «Симбирский тракт» и Чемпионата России. В ралли может случиться всякое. Здесь как при посадке самолета — важен последний дюйм…