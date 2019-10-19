Ралли «Симбирский тракт-2019»: кто важнее — пилот или мэпер

В первый день гонки пробег небольшой — всего девятнадцать километров. Результат важен тем, что определяет, в какой очередности будут выходить экипажи на старт на следующий день.

- Пролог очень важен, — объясняет нюансы заезда пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Стартовавшему первому можно ехать на все деньги, ему никто не мешает. А последующим еще нужно обогнать впередиидущий экипаж. Ралли-рейды не прокладывают по хайвеям, так что обгон всегда связан с риском. Например, 90% аварий в моей практике случались именно на обгоне. На узкой дорожке сложно втиснуться, на обочине могут оказаться и камни, и бревна. Еще одна опасность — пыль. На грунтовой дороге пылевое облако растягивается метров на 500. Так что пока догонишь, пока увидишь соперника… В общем, седых волос прибавляется.

В абсолютном зачете сейчас интересная ситуация. По очкам лидирует экипаж братьев Новиковых. От них практически не отстает экипаж прославленного пилота Владимира Васильева. Разрыв не очень большой, но Васильев не теряет бойцовского духа и стремится побороться за чемпионство.