Ралли «Симбирский тракт-2019»: кто важнее — пилот или мэпер

В первый день гонки пробег небольшой — всего девятнадцать километров. Результат важен тем, что определяет, в какой очередности будут выходить экипажи на старт на следующий день.
- Пролог очень важен, — объясняет нюансы заезда пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Стартовавшему первому можно ехать на все деньги, ему никто не мешает. А последующим еще нужно обогнать впередиидущий экипаж. Ралли-рейды не прокладывают по хайвеям, так что обгон всегда связан с риском. Например, 90% аварий в моей практике случались именно на обгоне. На узкой дорожке сложно втиснуться, на обочине могут оказаться и камни, и бревна. Еще одна опасность — пыль. На грунтовой дороге пылевое облако растягивается метров на 500. Так что пока догонишь, пока увидишь соперника… В общем, седых волос прибавляется.
В абсолютном зачете сейчас интересная ситуация. По очкам лидирует экипаж братьев Новиковых. От них практически не отстает экипаж прославленного пилота Владимира Васильева. Разрыв не очень большой, но Васильев не теряет бойцовского духа и стремится побороться за чемпионство.
Дело в том, что он пропустил этап чемпионата в Ростове-на-Дону. Причина уважительная — соревнования совпали по времени с Кубком мира. Однако в этом году регламент российского чемпионата не предусматривает возможности пропуска — в зачет идут все четыре этапа. Так что Васильеву сейчас в Ульяновске нужно проехать от души — и за Ростов, и за Ульяновск.
Понятное дело, такой боевой настрой спортсмена совсем не радует соперников. Уже в первый день судьи получили жалобу: Васильев догнал Новиковых, фактически уперся им в корму, но те вопреки правилам так его и не пропустили — Владимир глотал пыль целых 7 километров. Судьи изучили показания приборов, убедились в неспортивном поведении Новиковых и наказали тех тремя штрафными минутами. Поделом!
Более того, сейчас обсуждается вопрос, что итог будут подводить по трем этапам. В этом случае Васильев станет безоговорочными лидером. И в целомсейчас складывается любопытная картина. Есть явные лидеры, но однозначных победителей практически нет! В категории стандартных автомобилей (Т2) за первое место борются три экипажа. В категории Т3 (багги) целых четыре экипажа претендуют на чемпионство. Среди грузовиков (Т4) победитель уже есть — Эдуард Николаев из «КАМАЗ-Мастер». Однако за два остальных призовых места идет борьба между командами «КАМАЗ-Мастер» и «ГАЗ Рейд Спорт».
- Мы еще погоняемся! — заявил пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. У КамАЗа мотор в три раза мощнее чем у «Садко NEXT», но все же машины ГАЗ будут в тройке лидеров!
В зачете R сейчас лидирует два экипажа «ГАЗ Рейд Спорт»: Игнатов/Павлов и Суховенко/Чапаев.
- Мы хорошо потрудились в этом году и основная задача для нас — финишировать без поломок, — поясняет пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. Можно катить потихоньку с валидольчиком вод языком, но это не спортивно, да и не интересно. Перед стартом мы с пилотом Алексем Игнатовым решили, что будем ехать как всегда — максимально быстро и аккуратно. Более того, в предыдущий день мы вдвоем около часа изучали маршрут. Наложили его на гугловскую карту и максимально оптимизировали — нашли те места, где можно сократить путь, не нарушая правил соревнования…
Вообще, есть целое направление в автоспорте — мэперство (от английского map — карта). Услугами специалистов-мэперов пользуются практически все спортсмены высокого уровня. Стоит такая работа недешево, но она того стоит. Более того, штатные мэперы есть в крупных командах. Задача такого спеца состоит в том, чтобы изучить завтрашний маршрут и при использовании дополнительных карт (в ход идут даже полусекретные военные) найти, как сократить путь, выявить так называемые срезки.
Сейчас во многих видах спорта победу определяет не столько мастерство спортмена, сколько предварительная работа целого штата спецов разной направленности. Значимость мэперства стала столь большой, что на этапе Чемпионата мира в Марокко пилотные карты выдали непосредственно перед стартом — на мэперство уже не было времени.
…За три дня бахи «Симбирский тракт» спортсмены проедут около 750 км. Это тяжелые километры проселочных дорог, изобилующих ямами, оврагами, опасными поворотами. Да, это финал Чемпионата России, но до финала еще очень далеко…