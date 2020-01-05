Ралли Africa Eco Race-2020 — перемирие с бандитами продолжается

Город Ментон на Лазурном побережье Франции популярен у любителей тихого спокойного отдыха. Узкие, тенистые улочки, ласковое солнце, чарующее море. Однако в первые дни нового 2020-го года Ментон разбудил гул моторов — именно здесь собираются участники легендарного ралли-марафона Africa Eco Race, которое в последнее время называют «Настоящим Дакаром», подразумевая, что традиционный Дакар — давно сдулся, и проверить надежность, выносливость техники и людей сегодня можно только на Africa Eco Race.
История этого уникального супермарафона началась в 2009-м. За год до этого, в январе 2008-го, всего за несколько дней до старта отменили ралли Париж-Дакар. Гонка должна была стартовать В Лиссабоне и традиционно завершиться на берегу легендарного Розового озера в Дакаре. Но в Африке было неспокойно. Справедливости ради стоит признать, что этот гигантский континент живет своей жизнью и в некоторых странах война не заканчивается никогда. К такой отдаленной бурной жизни уже привыкло все мировое сообщество, однако убийство соотечественников все же не воспринимается как мелкий бытовой эпизод.
В декабре 2007-го в Мавритании погибло четверо французских туристов. Смерть этих людей на совести террористов, которые, показав тем самым серьезность своих намерений, потребовали отступных от организаторов Дакара. Иначе обещали серьезные проблемы в Мавритании, в которой планировалось провести 8 этапов ралли. Организаторы оказались в патовой ситуации: нельзя рисковать людьми, а финансировать террористов просто преступно — деньги пойдут совсем не на благие цели. В результате 30-й юбилейный Дакар отменили и в следующем 2009-м году гонка переехала за океан — в Южную Америку. Слово Дакар уже не имело отношения к географии, а стало просто названием ралли.
Казалось, что по самой страшной пустыне мира — Сахаре — уже никогда не пройдет маршрут международных гоной. Впрочем, есть известное изречение «никогда не говори никогда», ставшее названием третьего фильма Бондианы. Супергероем, который смог решить вопрос с террористами стал не агент секретной службы Ее Величества, а прославленный гонщик Жан-Луи Шлессер.
К тому моменты регалий у Шлессера было предостаточно: двукратный Чемпион мира в классе спортивных автомобилей, двукратный победитель Дакара. Казалось бы, живи и радуйся, снимай сливки со своей славы. Но спокойная и размеренная жизнь не привлекала чемпиона. И он совершил невозможное — договорился с воинственными племенами Мавритании. Детали неизвестны, но факт остается фактом — в Мавритании зажгли зеленый свет на пути ралли.
Разумеется, Шлессер действовал не один. Вместе с ним возрождал гонку на Черном континенте многократный победитель Дакара Юбер Ориоль и известный спортсмен и организатор автомобильных соревнований высочайшего уровня Рене Метж. Сам Шлессер решил принять участие в гонке, как спортсмен. Его команда называлась Schlesser, а автомобиль-прототип так же имел название Schlesser. Как видите, Шлессера нельзя обвинить не только в отсутствии мужества, но и в избытке скромности. Вполне закономерно, что первым абсолютным чемпионом ралли «Африка Рэйс» стал Жан-Луи Шлессер из команды «Шлессер», выступающий на автомобиле «Шлессер».
Africa Eco Race 2020 — уже 12 издание знаменитого марафона. Весь путь занимает более 4500 километров, из которых более трех тысяч — боевые. Россиян на этом уникальном супермарафоне представляет команда «ГАЗ Рейд Спорт» — два спортивных грузовика «Садко NEXT». Эти машины произвели настоящий фурор на прошлогоднем ралли Africa Eco Race 2019, став лучшими в категории грузовиков с объемом двигателя менее 10 литров.
– Этот супермарафон — один из самых протяженных и сложных, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левицкий, прошлогодний победитель Africa Eco Race. — Для многих участников основной целью становится даже не победить, а просто добраться до Дакара. В прошлом году мы выступили удачно и праздновали победу на берегу Розового озера. И сейчас будем бороться по-взрослому — иного мы уже не можем себе позволить!..