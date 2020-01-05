Ралли Africa Eco Race-2020 — перемирие с бандитами продолжается

В декабре 2007-го в Мавритании погибло четверо французских туристов. Смерть этих людей на совести террористов, которые, показав тем самым серьезность своих намерений, потребовали отступных от организаторов Дакара. Иначе обещали серьезные проблемы в Мавритании, в которой планировалось провести 8 этапов ралли. Организаторы оказались в патовой ситуации: нельзя рисковать людьми, а финансировать террористов просто преступно — деньги пойдут совсем не на благие цели. В результате 30-й юбилейный Дакар отменили и в следующем 2009-м году гонка переехала за океан — в Южную Америку. Слово Дакар уже не имело отношения к географии, а стало просто названием ралли.

Казалось, что по самой страшной пустыне мира — Сахаре — уже никогда не пройдет маршрут международных гоной. Впрочем, есть известное изречение «никогда не говори никогда», ставшее названием третьего фильма Бондианы. Супергероем, который смог решить вопрос с террористами стал не агент секретной службы Ее Величества, а прославленный гонщик Жан-Луи Шлессер.

К тому моменты регалий у Шлессера было предостаточно: двукратный Чемпион мира в классе спортивных автомобилей, двукратный победитель Дакара. Казалось бы, живи и радуйся, снимай сливки со своей славы. Но спокойная и размеренная жизнь не привлекала чемпиона. И он совершил невозможное — договорился с воинственными племенами Мавритании. Детали неизвестны, но факт остается фактом — в Мавритании зажгли зеленый свет на пути ралли.