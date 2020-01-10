Ралли Africa Eco Race-2020: закулисье «настоящего Дакара»

Участник любого соревнования стремится к победе — это аксиома. Но настоящий спортсмен понимает, что победа любой ценой далеко не всегда оправдана. Особенно это актуально в автогонках — вид спорта опасный, неприятности поджидают на каждом повороте. От них не застрахован ни новичок, ни мастер.
Благородство
Организаторы Africa Eco Race поощряют взаимопомощь. Но только такую, которая нужна. Если экипаж попал в беду и есть риск для жизни и здоровья участников, то время, потраченное на оказание помощи товарищу, не идет в зачет. Правда, помогать нужно осознано и аккуратно. Если машина просто застряла в песках, то ушедшее на вызволение из капкана время не компенсируют. Впрочем, спортсмены все равно таскают друг друга, понимая, что сегодня ты, а завтра тебя.
Атмосфера
На ралли Africa Eco Race царит дух товарищества. Именно здесь можно сказать нечто типа: «Мы с тобой одной крови». Нет людей первого сорта и второго — все одним миром мазаны. Поэтому сейчас тут просто дико слышать, что на «Дакаре», проходящем сейчас в Саудовской Аравии, в лагерь есть отдельные входы — для мужчин и для женщин.
Стремление к передаче духа «истинного Дакара» проявляется даже в том, что организаторы намеренно не обустраивают высокий уровень комфорта. Так, на завтраках и ужинах практически нет столов и стульев. На землю просто постелены ковры: садись по-турецки и утоляй голод. Обеда обычно нет — все на гонке. Просто выдают сухпайки.
Профессионалы и любители
На ралли приезжают спортивные команды высокого уровня, для которых важна победа. Так, на AER2020 прибыла заводская команда «ГАЗ Рейд Спорт», выставившая два грузовика «Садко NEXT». В прошлом году нижегородские машины были лучшими в категории грузовиков с объемом двигателя менее 10 л. Понятно, что для «ГАЗ Рейд Спорт» победа в этой гонке принципиально важна.
Но есть и любители, которые просто хотят проехать по маршруту «настоящего Дакара». Такие едут и в реальном, так сказать, «Дакаре», но Africa Eco Race обходится дешевле. Но по уровню эмоций и накалу страстей африканский марафон не уступает «Дакару», а может быть и превосходит. Опять же — финиш на берегу знаменитого Розового озера. Такие туристы едут спокойно, технику не нагружают.
И вот что любопытно: они часто опережают настоящих мастеров на машинах высокого уровня подготовки. Дело в том, что те, кто претендует на победу, вынуждены рисковать. А риск штука такая — может пройдет, а может и нет. Аварии не редкость. Стремясь выиграть секунды, экипаж может потерять часы, а то и вообще выбыть из гонки.
– На прошлогодней Africa Eco Race наш «Садко NEXT» встал на уши, — рассказывает руководитель команды ГАЗ Рейд Спорт Михаил Шкляев. — Повреждения были настолько серьезны, что мы сомневались — допустят ли нас на следующий этап. Но Шлессер все же допустил. Что смогли, мы отремонтировали, но целиком все дефекты убрать не получалось. Так и добрались до Дакара на «подранке». Все удивлялись, насколько «Садко NEXT» живучая машина…
Романтики дорог В ралли едут много интересных людей, для которых участие в Africa Eco Race становится буквально вехой в жизни. Одни готовятся годами, другие надеются на авосьнаобум.
Впрочем, последние не доезжают до Розового озера. Они сходят с трассы еще в Марокко, даже не попробовав страшные пески Мавритании.
Африка не любит дилетантов…