Ралли Africa Eco Race-2020: закулисье «настоящего Дакара»

Атмосфера

На ралли Africa Eco Race царит дух товарищества. Именно здесь можно сказать нечто типа: «Мы с тобой одной крови». Нет людей первого сорта и второго — все одним миром мазаны. Поэтому сейчас тут просто дико слышать, что на «Дакаре», проходящем сейчас в Саудовской Аравии, в лагерь есть отдельные входы — для мужчин и для женщин.

Стремление к передаче духа «истинного Дакара» проявляется даже в том, что организаторы намеренно не обустраивают высокий уровень комфорта. Так, на завтраках и ужинах практически нет столов и стульев. На землю просто постелены ковры: садись по-турецки и утоляй голод. Обеда обычно нет — все на гонке. Просто выдают сухпайки.

Профессионалы и любители

На ралли приезжают спортивные команды высокого уровня, для которых важна победа. Так, на AER2020 прибыла заводская команда «ГАЗ Рейд Спорт», выставившая два грузовика «Садко NEXT». В прошлом году нижегородские машины были лучшими в категории грузовиков с объемом двигателя менее 10 л. Понятно, что для «ГАЗ Рейд Спорт» победа в этой гонке принципиально важна.