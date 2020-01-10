Ралли Africa Eco Race-2020: покорить Африку… без ног

Ралли ушло с морского побережья на юго-запад Марокко. Места здесь дикие и безлюдные. Кругом каменистая пустыня, окаймленная невысокими горами. Редкие деревья растут чаще всего у русел пересохших рек. Да, реки здесь непостоянные, а временные — в сезон дождей наполняются живительной влагой, а в остальное время о том, что это река напоминает лишь засохшие ручейки в песке.
Местность для жизни, скажем так, неподходящая. Бродят верблюды, для которых твердые колючки — излюбленное лакомство. Кое-где встречаются небольшие стада коз и овец, которые пасут местные мальчишки. Если верблюды флегматично взирают на проносящиеся мимо машины с атрибутикой Africa Eco Race, то дети явно довольны. Эмоции разные. Одни улыбаются и машут руками. Другие показывают средний палец, тоже, что характерно, с улыбкой. А один мальчуган, видимо ожидавший подарок и не получивший его, с такой же чистой и открытой улыбкой запустил в нашу машину камень. После этого случая открывать окно в населенных пунктах совсем не хочется.
Третий этап в Марокко протяженностью около 500 километров оказался изнуряюще трудным. Начались дюны, которые смогли преодолеть не все. Такие маршруты — настоящая лотерея для экипажа.
Ехать по следам впередиидущих машин нельзя, поскольку песок там разрыхленный. Засесть в таком — плевое дело. Для новичков становится настоящим шоком, когда они выпрыгивают из кабины и по колено проваливаются в песок! Остается один вариант — идти своим маршрутом. В этом случае каждая дюна становится препятствием, у которого склон виден, а съезд нет. Там, за гребнем, может быть пологий спуск, а может и отвесная стенка. На таких дюнах легче приходится экипажам капотных грузовиков — они раньше, по сравнению с бескапотными, видят дальнейший путь. Это всего 1—2 секунды, а порой даже доли секунды, но они очень много значат на ралли. За эти мгновения опытный пилот успевает принять верное решение, и машина движется вперед. Не успел и «поймал уши» — лег на крышу.
Экипажам автомобилей очень сложно, а каково мотоциклистам? Уникум Africa Eco Race-2020 — итальянец Николо Дюто под номером 128. Он инвалид, передвигается на коляске. Но все же решил пройти этот многодневный супермарафон на мотоцикле!
На заправке и в местах остановки его подстраховывают два мотогона — Гарсия Вилларубиа и Стефано Бальдусси. Но весь основной путь Николо едет сам. А это сложнейший маршрут, изобилующий извилистыми каменистыми дорогами и песчаными дюнами.
– Пески Марокко действительно очень сложные, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. В моей практике уже были пески Астрахани и Казахстана, но здесь они совсем иные. Необходимо под них подстраиваться и менять стиль движения. У моего штурмана — Александра Лагуты — это уже вторая «Африка». У него есть нужный опыт и его советы для меня очень важны…
После третьего этапа лидирует экипаж Фромонт на багги. Любопытно, что второе место в абсолютном зачете занимает грузовик Scania под управлением Миклоса Ковласа. Затем идет Mercedes француза Патрика Мартина. Далее следуют два мотовездехода Can-Am.
Но прошло только три дня. Практика показывает, что в таких многодневных ралли крайне редко становятся чемпионами те, кто лидировал на первых этапах.