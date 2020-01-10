Ралли Africa Eco Race-2020: покорить Африку… без ног

Ралли ушло с морского побережья на юго-запад Марокко. Места здесь дикие и безлюдные. Кругом каменистая пустыня, окаймленная невысокими горами. Редкие деревья растут чаще всего у русел пересохших рек. Да, реки здесь непостоянные, а временные — в сезон дождей наполняются живительной влагой, а в остальное время о том, что это река напоминает лишь засохшие ручейки в песке.

Местность для жизни, скажем так, неподходящая. Бродят верблюды, для которых твердые колючки — излюбленное лакомство. Кое-где встречаются небольшие стада коз и овец, которые пасут местные мальчишки. Если верблюды флегматично взирают на проносящиеся мимо машины с атрибутикой Africa Eco Race, то дети явно довольны. Эмоции разные. Одни улыбаются и машут руками. Другие показывают средний палец, тоже, что характерно, с улыбкой. А один мальчуган, видимо ожидавший подарок и не получивший его, с такой же чистой и открытой улыбкой запустил в нашу машину камень. После этого случая открывать окно в населенных пунктах совсем не хочется.

Третий этап в Марокко протяженностью около 500 километров оказался изнуряюще трудным. Начались дюны, которые смогли преодолеть не все. Такие маршруты — настоящая лотерея для экипажа.