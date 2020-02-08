Баха «Северный лес-2020»: всемирное потепление против ралли-рейдов

Прошлые годы баха «Северный лес» проходила в Карелии, на севере Онежского озера. Но в этот раз ее решили провести рядом с новым спортивно-развлекательным комплексом «Игора», расположенным в 50 км от Санкт-Петербурга. За счет доступности проезда и возможностей комфортного размещения, организаторы планируют привлечь дополнительных зрителей на это соревнование.

– В ралли «Северный лес» участвует три наших спортивных автомобиля, –рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. –Это «боевые» «Газели NEXT» с новой пружинной подвеской. У нас классные экипажи, которые в прошлых сезонах продемонстрировали впечатляющий результат. В этом сезоне у них появляются дополнительные возможности. На ухабистых дорогах — а именно по таким и проходят маршруты ралли-рейдов — на автомобиле с пружинной подвеской легче ехать, есть возможность выдерживать более высокую скорость.

Так что все мы — пилоты и штурманы, инженеры и механики — с огромным интересом смотрим и анализируем поведение машины на трассе. И это важно не только для достижения спортивного результата. Дело в том, что все наши машины построены на обычных узлах и агрегатах. Поэтому анализ нововведений важен не только для нас — тех, кто участвует в спортивных соревнованиях. Наш опыт важен для инженеров завода ГАЗ и в конечном счете — для обычных водителей, которые используют автомобили, сошедшие с конвейера в Нижнем Новгороде…