Баха «Северный лес-2020»: всемирное потепление против ралли-рейдов

Прошлые годы баха «Северный лес» проходила в Карелии, на севере Онежского озера. Но в этот раз ее решили провести рядом с новым спортивно-развлекательным комплексом «Игора», расположенным в 50 км от Санкт-Петербурга. За счет доступности проезда и возможностей комфортного размещения, организаторы планируют привлечь дополнительных зрителей на это соревнование.
– В ралли «Северный лес» участвует три наших спортивных автомобиля, –рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. –Это «боевые» «Газели NEXT» с новой пружинной подвеской. У нас классные экипажи, которые в прошлых сезонах продемонстрировали впечатляющий результат. В этом сезоне у них появляются дополнительные возможности. На ухабистых дорогах — а именно по таким и проходят маршруты ралли-рейдов — на автомобиле с пружинной подвеской легче ехать, есть возможность выдерживать более высокую скорость.
Так что все мы — пилоты и штурманы, инженеры и механики — с огромным интересом смотрим и анализируем поведение машины на трассе. И это важно не только для достижения спортивного результата. Дело в том, что все наши машины построены на обычных узлах и агрегатах. Поэтому анализ нововведений важен не только для нас — тех, кто участвует в спортивных соревнованиях. Наш опыт важен для инженеров завода ГАЗ и в конечном счете — для обычных водителей, которые используют автомобили, сошедшие с конвейера в Нижнем Новгороде…
Первый этап «Северного леса» оказался совсем небольшим — всего 3,5 км. Это так называемый пролог, который определяет очередность старта на следующий день. Организаторы были вынуждены сократить маршрут — проблема в аномально теплой зиме. Многие участки трассы оказались подтопленными. Ленинградская область изобилует болотами, которые в былые годы промерзали почти до дна. По ним боевые машины катили без проблем, но сейчас ситуация иная — под колесами хлюпает вода и автомобиль может провалиться по крышу.
Пролог уменьшили, но даже на таком малом пробеге без ЧП не обошлось. Стартовавший первым Владимир Васильев немного зацепил бруствер и застрял. Пришлось сдавать назад, теряя драгоценные секунды. Но все же Владимир показал лучшее время, и на старте основного этапа его автомобиль будет первым.
В прошлом году на этой гонке отлично проявил себя финский гонщик Тапио Лауронен. Догнать его не смог никто, и Лоуренен стал победителем. На прологе финн оказался только шестым — его Mitsubishi вылетела с трассы.
– Наши экипажи, выступающие в кубке мира, вошли в десятку лучших на прологе. Евгений Суховенко с Кириллом Чапаевым показали седьмой результат, Алексей Игнатов и Евгений Павлов — десятые. Для этапа Кубка мира — показатель отличный, продолжает комментировать гонку Вячеслав Субботин. — На следующий день будет два этапа по 94 километра. Планировали больший пробег, но всемирное потепление внесло свои коррективы в ралли-рейды.
Наверное, этот «Северный лес» немного проще прошлогоднего. Тогда по краям трассы был размокший снег и машины влетали в него как в цемент — без посторонней помощи не выберешься. Да и помогать было сложно: если начинаешь вытаскивать, то перегораживаешь дорогу всем остальным. В прошлом году в патовой ситуации оказались некоторые известные спортсмены. Но все же на Кубке мира простых трасс не бывает. Если в прошлом году не было права на ошибку, то сейчас такая возможность есть. Но сразу же возрастают скорости и увеличивается цена ошибки. В общем борьба будет серьезная!..