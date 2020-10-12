Infiniti QX80 подготовили для хардкорной женской гонки

Задача флагмана Infiniti — преодолеть без малого две тысячи километров по труднодоступным территориям от озера Тахо до Имперских песчаных дюн.

При этом экипажам запрещено использовать любые GPS-системы — ориентироваться на местности придется при помощи компасов, роудбука и карт.

Подготовкой QX80 занималось калифорнийское ателье CALMINI Products, Inc. В итоге, мастера тюнинга установили мощную лебедку, усиленную подвеску, а также другие бамперы и внедорожные шины. Под капотом остался V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 5,6 л (405 л. с.).