Infiniti QX80 подготовили для хардкорной женской гонки

Фото производителя.
Экипаж команды Wander Women, в составе Николь Уэйклин и Элис Чейз, на специально подготовленном внедорожнике Infiniti QX80 принимает старт на ралли «Ребелль-2020». Как напоминает портал "АвтоВзгляд', гонка, которая проходит с 8 по 17 октября, первое в США навигационное ралли для женских экипажей.

Задача флагмана Infiniti — преодолеть без малого две тысячи километров по труднодоступным территориям от озера Тахо до Имперских песчаных дюн.

При этом экипажам запрещено использовать любые GPS-системы — ориентироваться на местности придется при помощи компасов, роудбука и карт.

Подготовкой QX80 занималось калифорнийское ателье CALMINI Products, Inc. В итоге, мастера тюнинга установили мощную лебедку, усиленную подвеску, а также другие бамперы и внедорожные шины. Под капотом остался V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 5,6 л (405 л. с.).

внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, автоспорт, гонки
12 октября 2020
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