Баха «Симбирский тракт»: и лед, и стужа

Первый день соревнований прошел 3 декабря — пролог длиной 19 километров.
— Трасса тяжелая, — рассказывает пилот команды ГАЗ Рейд Спорт Евгений Суховенко. Твердая, обледеневшая, с глубокими колеями. Ко всему прочему — припорошенная снегом. В результате рельеф дороги не всегда видно. Так, например, штурман командует: «Яма два». А ты вроде бы видишь ровную трассу, скорость сбрасывать нет нужды. Но сразу же чувствуешь сильный удар — яма была спрятана под снегом. В таких условиях и от пилота, и от штурмана требуется особая концентрация внимания. Без права на ошибку.
На старт вышло 34 экипажа. Экипаж Дениса Кротова/ Константина Жильцова (Mini John Cooper Works Rally) претендовал на чемпионство в категории Т1. Они были заявлены на соревнования, но в Ульяновск не приехали. Причина до конца не ясна. Возможно, готовятся к Дакару, вполне вероятно, что машину уже пришлось направить — до 3 января (старт Дакара) осталось всего ничего, а путь в Саудовскую Аравию неблизкий. Отсутствие Дениса Кротова/ Константина Жильцова стало настоящим праздником для экипажа Андрей Н/Владимир Н. Прошлогодним чемпионам не удавалось догнать Кротова в Астрахани и здесь, казалось бы, карты легли, как надо.
Но! Этаким чертиком из табакерки, джокером из рукава выскочил экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300. Алексей Домановский отлично выступал лет десять назад, затем исчез из соревнований. Поговаривают, что находился в местах не столь отдаленных. Поиск в сети показывает судебные дела по экономическим спорам в отношении Домановского, но чем все закончилось — точно неизвестно.
Одно можно сказать определенно — в автоспорт Алексей Домановский вернулся хорошо отдохнувшим и полным энергии. Пролог он проехал прекрасно, оставив всех позади. Экипаж Андрей Н/Владимир Н схватился за голову — казалось бы, лидерство уже в кармане, но если в Ульяновске первым станет Домановский, то чемпионом окажется отсутствующий Кротов! В общем, интрига есть, а что за соревнования без интриги!
Грузовики зимой не ездят, поскольку отсутствует для них зимняя шипованная резина. В этом году для категории Т4 прошло всего два этапа соревнований, оба в Астрахани. Тогда же подвели итог — чемпионами стал экипаж Михаила Шкляева и Александра Филякина на ГАЗ «Садко NEXT» (команда «ГАЗ Рейд Спорт»).
Жаркая борьба ожидается в категории Т3 среди мотовездеходов. Именно им придется особенно тяжело. Основная причина — мороз. Ночью — минус двадцать, днем чуточку теплее. Все команды в меру сил утепляли мотовездеходы. Поставили печки, есть лобовое стекло, сбоку закрыли в меру сил. Но все равно щелей хватает. Регламент запрещает использование специальной одежды. Поэтому нельзя надеть, например, обогреваемые снегоходные комбинезоны. В результате для пилотов и штурманов приобрели греющие комплекты. Они, конечно, помогут, но все равно будет очень холодно.
Впрочем, действие мороза проявилось уже на прологе. У автомобиля Toyota L200 Антона Мельникова и Антона Николаева из команды Novgorodautosport (номер 217) через километр после старта отказали тормоза. Разумеется, в самый неподходящий момент — перед крутым поворотом педаль встала колом. В поворот машина не вписывалась, уехали в посадку. Машину, понятное дело, повредили. Завершили маршрут по асфальту. Специалисты считают, что, вероятнее всего, замерз тормозной цилиндр, ночью техническая служба будет колдовать.
— В такие морозы сложно приходится и спортсменам, и технике, — комментирует спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Наши пилоты и штурманы готовы. Говорят — сдюжат. Пролог все проехали хорошо, разве что экипаж Суховенко/Чапаев немного сбился с курса и потерял минуты полторы. Но они парни быстрые — наверстают. Машины мы подготовили. На всякий случай в зимнюю солярку добавили антигели — чтобы не дай бог не загустела в морозы. Придется не сладко, но мы справимся!