Баха «Симбирский тракт»: и лед, и стужа

На старт вышло 34 экипажа. Экипаж Дениса Кротова/ Константина Жильцова (Mini John Cooper Works Rally) претендовал на чемпионство в категории Т1. Они были заявлены на соревнования, но в Ульяновск не приехали. Причина до конца не ясна. Возможно, готовятся к Дакару, вполне вероятно, что машину уже пришлось направить — до 3 января (старт Дакара) осталось всего ничего, а путь в Саудовскую Аравию неблизкий. Отсутствие Дениса Кротова/ Константина Жильцова стало настоящим праздником для экипажа Андрей Н/Владимир Н. Прошлогодним чемпионам не удавалось догнать Кротова в Астрахани и здесь, казалось бы, карты легли, как надо.

Но! Этаким чертиком из табакерки, джокером из рукава выскочил экипаж Алексея Домановского и Александра Щанова на Nissan NP300. Алексей Домановский отлично выступал лет десять назад, затем исчез из соревнований. Поговаривают, что находился в местах не столь отдаленных. Поиск в сети показывает судебные дела по экономическим спорам в отношении Домановского, но чем все закончилось — точно неизвестно.

Одно можно сказать определенно — в автоспорт Алексей Домановский вернулся хорошо отдохнувшим и полным энергии. Пролог он проехал прекрасно, оставив всех позади. Экипаж Андрей Н/Владимир Н схватился за голову — казалось бы, лидерство уже в кармане, но если в Ульяновске первым станет Домановский, то чемпионом окажется отсутствующий Кротов! В общем, интрига есть, а что за соревнования без интриги!