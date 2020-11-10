Мистер «Икс»: длительный тест-драйв Opel Grandland X

«Стерпится — слюбится» — эту, хоть и печальную, но все же народную мудрость можно применить к Opel Grandland X лишь в одном — ему, по крайней мере, не положен привод на все четыре колеса. В остальном же переднеприводный настоящий немецкий кроссовер, а производится он исключительно в Германии, оказался весьма неплох. И на время длительного редакционного теста быстро стал любимчиком отдельно взятой семьи.
Дизайн Grandland X социально уравнивает вас с теми, кто владеет иномарками попроще и подешевле. В нем не ощущаешь спиной укоризненных взглядов и злобных фырканий от соседей по потоку. Да и шансов на то, что вас пропустит рабочий класс из вежливости — выше. Мол, не наворовал, а накопил — значит, свой. Проезжай! А когда соседи по потоку узнают, сколько стоит кроссовер, то и вовсе хотят по-братски обнять и пожалеть — говорят, от 2 млн рублей — дорого.
Впрочем, Grandland X в этом не виноват. Просто таковы наши экономические реалии. К тому же, за эти деньги немцы под флагом французского PSA насыпали в него достаточно опций, где только одних подушек безопасности даже в минимальной комплектации — полный салон.
Обитые кожей анатомические кресла AGR с электрорегулировками оснащены подогревом для всех рядов и вентиляцией для водителя и переднего пассажира. Они знакомы нам по моделям Opel Astra J и Insignia, и без преувеличения имеют удобный профиль. В таких легко можно отмахать несколько сотен километров без остановки на разминку, и не боятся за здоровье спины.
Не сложно заметить, что материалы, используемые в отделке Grandland X в своей массе мягкие, что приближает кроссовер к моделям более дорогого сегмента. Пространство кокпита проработано с немецкой тщательностью и не перегружено непонятными переключателями и кнопками. Пожалуй, единственное, что не выдает в кроссовере тот самый Opel, который мы знали, это отсутствие различных умных решений, позволяющих более гибко использовать внутрисалонное постранство — в этом он не копирует ни Mokka, ни Zafira.
Впрочем, совсем уж «пустым» его тоже нельзя считать — по центру спинки заднего дивана есть подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров, и, хоть и скромных размеров, но все же карманы в дверных картах. И это все лучше, чем ничего.
А вот с электронной начинкой у Grandland X — порядок. Наличие в кроссовере беспроводной зарядки сокращает количество проводов, которые нужно таскать с собой его владельцу. Если смартфон не поддерживает такой вид подзарядки, то в кроссовере есть два USB-порта, которые, ко всему прочему, объединяет телефон и мультимедийную систему по протоколам Apple CarPlay или Android Auto.
Впрочем, без нюансов не обошлось. USB-слот в передней части автомобиля спрятан глубоко в нише, куда пролезет не всякая рука. Лучшим решением будет приобрести дополнительный провод, который навсегда поселиться в этой нише. Благо она закрывается крышкой, и мотню проводов всегда можно скрыть за ней.
Система считывания дорожных знаков оказывается весьма кстати, когда нужно вспомнить с какой скоростью разрешено передвигаться на конкретном участке дороги. Помнится, какой-то из автопроизводителей не вез эту опцию, заявляя о том, что знаки в России развешаны не по единому стандарту, из-за чего система не может корректно работать. Но у Opel, похоже, таких проблем нет — читает все.
Компьютерный мозг кроссовера преобразует изображение с двух камер в 360-градусную панораму вокруг автомобиля, которую дополняет динамическая разметка — удобно при маневрировании на тесных парковках. А вся информация и инфографика работы систем кроссовера выводится на 8-дюймовый экран. С таким раскладом остается только мечтать о полностью цифровой приборной панели. Тем более, что она почти графическакя — между шкал приборов расположился довольно большой полноцветный дисплей.
Объем багажного отсека Opel Grandland X составляет 514 литров, которых более чем достаточно для городского кроссовера. С таким можно ездить в супермаркет на закупки раз в месяц — влезет многое. Для большего удобства багажник оборудован двухуровневым полом. Если полку-пол установить в верхнее положение, то сложив спинки заднего ряда, можно получить общий «погреб» без переходной ступеньки, и, например, перевезти какую-то не слишком габаритную мебель или, если нужда заставит, вовсе заночевать в багажнике. Тем более, что для комфортного ночлега здесь есть все необходимое — хорошая подсветка и розетка на 12В.
Под капотом Opel Grandland X — дефорсированный до 150 л. с. турбодвигатель объемом 1,6 литра, отвечающий нормам экологичности Euro 5. Это хорошо известный, но кардинально переработанный еще три года назад (инженеры убрали проблемы с масложором и залеганием маслосъемных колец) двигатель EP6FDTM, который в варианте для российского рынка работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin EAT6.
В совокупности агрегаты трудятся шустро, и недостатка в тяге не ощущаешь ни в городе, ни на трассе, когда нужно, скажем, обогнать вереницу фур — по нажатию педали газа коробка, не задумываясь, падает на пару передач вниз, выводя двигатель на оптимальные обороты. А на шестой передаче «автомат» обеспечивает комфортную, тихую, а главное, экономичную езду.
Подвеска спереди у Grandland X Макферсон, сзади — полузависимая со скручивающейся балкой, настроена на хороший асфальт, и отлично сочетается с задорным характером кроссовера, полностью оправдывая его городское предназначение, дополняя хорошую управляемость и динамику. А вот проверять ее энергоемкость на корнях и буераках все же не стоит — обитатели салона всенепременно ощутят ее жесткую работу на своих пятых точках. И здесь, конечно, возникает диссонанс, виной которому проходимость этого кроссовера.
С одной стороны жесткая подвеска и 180 мм дорожного просвета говорят нам о том, что не пересеченке нужно быть аккуратнее. С другой — короткие свесы спереди и сзади, система интеллектуального привода Intelli Grip и правильно подобранные шины существенно повышают шансы переднеприводного Grandland X на успешное прохождение бездорожья.
Шайба управления системой позволяет водителю подобрать оптимальный режим для движения, как по дорогам с разным покрытием, так и по пересеченной местности. Режимы «Снег», «Грязь» и «Песок» оптимизируют работу системы ESP под конкретные условия, с возможностью отключения трекшн-контроля или антибробуксовочной системы. Поэтому дачный проселок — семечки для кроссовера. И даже бездорожье пожестче, чем отсыпанная гравийка, для Grandland X — не помеха. Главное — не «валить на весь бюджет».
Кстати, полностью систему безопасности отключить не получится. Она лишь впадает в легкую дрему. А когда скорость кроссовера начинает расти — просыпается, вновь вставая на стражу безопасности пассажиров.
На асфальте — азартен, вне дорог — компетентен, для семьи с двумя детьми — удобен и, с небольшими оговорками в виде совсем уж крохотных кармашков в дверях, вместителен. Grandland X, в отсутствии привода на все колеса, отлично сгодится для повседневных городских поездок — его аппетит весьма скромен, и для дальних путешествий он оснащен всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров на борту. Кажется, основной его минус — это цена. Однако, рассмотрев внимательно базовый набор опций, где безопасности уделено особое внимание (для многих семей это весьма важный пункт), и ее можно обосновать.