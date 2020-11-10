Мистер «Икс»: длительный тест-драйв Opel Grandland X

«Стерпится — слюбится» — эту, хоть и печальную, но все же народную мудрость можно применить к Opel Grandland X лишь в одном — ему, по крайней мере, не положен привод на все четыре колеса. В остальном же переднеприводный настоящий немецкий кроссовер, а производится он исключительно в Германии, оказался весьма неплох. И на время длительного редакционного теста быстро стал любимчиком отдельно взятой семьи.

Дизайн Grandland X социально уравнивает вас с теми, кто владеет иномарками попроще и подешевле. В нем не ощущаешь спиной укоризненных взглядов и злобных фырканий от соседей по потоку. Да и шансов на то, что вас пропустит рабочий класс из вежливости — выше. Мол, не наворовал, а накопил — значит, свой. Проезжай! А когда соседи по потоку узнают, сколько стоит кроссовер, то и вовсе хотят по-братски обнять и пожалеть — говорят, от 2 млн рублей — дорого.

Впрочем, Grandland X в этом не виноват. Просто таковы наши экономические реалии. К тому же, за эти деньги немцы под флагом французского PSA насыпали в него достаточно опций, где только одних подушек безопасности даже в минимальной комплектации — полный салон.