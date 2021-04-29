На что способна серийная LADA Vesta Sport на гоночном треке

Но вишенкой на торте стали соревнования среди автожурналистов, устроенные впервые за последние два года, пусть и в слегка усеченном формате. Полноценная гонка на реальных боевых гоночных болидах запланирована на февраль следующего года на домашнем автодроме АвтоВАЗа в Сосновке в пригороде Тольятти.

Ну а пока ведущим автоэкспертам страны были выданы абсолютно серийные 150-сильные автомобили LADA Vesta Sport для прохождения трека на время. При этом, из «доработок» были разве что установленные «полусликовые» шины, предназначенные, впрочем, для сухого покрытия. А на улице тем временем шел дождь и он усиливался…

Итак, вкратце схема такова: сначала за руль машины садится опытный инструктор из числа пилотов гоночной команды LADA и проезжает три круга, потом ты меняешься с ним местами и проезжаешь еще три круга. После этого, инструктор выходит из машины и ты едешь сам еще три круга на окончательное зачетное время. Кажется, все просто. Но это не совсем так. Точнее, совсем не так…