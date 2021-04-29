На что способна серийная LADA Vesta Sport на гоночном треке

Но вишенкой на торте стали соревнования среди автожурналистов, устроенные впервые за последние два года, пусть и в слегка усеченном формате. Полноценная гонка на реальных боевых гоночных болидах запланирована на февраль следующего года на домашнем автодроме АвтоВАЗа в Сосновке в пригороде Тольятти.
Ну а пока ведущим автоэкспертам страны были выданы абсолютно серийные 150-сильные автомобили LADA Vesta Sport для прохождения трека на время. При этом, из «доработок» были разве что установленные «полусликовые» шины, предназначенные, впрочем, для сухого покрытия. А на улице тем временем шел дождь и он усиливался…
Итак, вкратце схема такова: сначала за руль машины садится опытный инструктор из числа пилотов гоночной команды LADA и проезжает три круга, потом ты меняешься с ним местами и проезжаешь еще три круга. После этого, инструктор выходит из машины и ты едешь сам еще три круга на окончательное зачетное время. Кажется, все просто. Но это не совсем так. Точнее, совсем не так…
Итак, вкратце схема такова: сначала за руль машины садится опытный инструктор из числа пилотов гоночной команды LADA и проезжает три круга, потом ты меняешься с ним местами и проезжаешь еще три круга. После этого, инструктор выходит из машины и ты едешь сам еще три круга на окончательное зачетное время. Кажется, все просто. Но это — не совсем так.
Лично мне повезло — моим наставником оказался 15-кратный действующий чемпион России Кирилл Ладыгин, с которым мы знакомы почти два десятка лет, еще со времен моего участия в «Кубках Лада». Опытнейший пилот подсказал и показал мне, как правильно нужно проходить две самые сложные точки коварного автодрома — сложнейшую правую шпильку со спуском и подъемом (бывший поворот AMG), а также обратный левый двойной поворот — одно из самых коварнейших мест на трассе. Забегая вперед, скажу, что несколько автомобилей все же оказались там в гравийной ловушке.
Vesta Sport — автомобиль довольно резвый, от серийной LADA Vesta его отличают более сотни доработок. Двигатель легко крутится до 6500 об/мин, а большая часть трека проходится на длинной третьей передаче. Настроенный спортивный выхлоп приятно басовито урчит за спиной, а гоночные покрышки в дождь… ну, это отдельная песня.
Поймать машину на мокром покрытии автодрома равносильно прохождению «змейки» на катере на большой скорости. Влажный асфальт напоминает гладкий лед катка в Ледового дворца Крылатском — своенравная переднеприводная LADA так и норовит выскочить наружу. Зато на прямой можно смело утапливать педаль газа в пол и наслаждаться яростным ревом 1,8-литрового мотора на скорости свыше 160 км/ч. Главное успеть вовремя оттормозиться и ввернуть машину в поворот, что не всегда всем удавалось — лично я наблюдал несколько разворотов, но все обошлось, ни люди, ни техника не пострадали.
В результате, благодаря сложным погодным условиям, скорости, конечно же, упали, а в итоговой таблице разница между первым и последним местами была всего чуть больше трех секунд. Зато все без исключения получили огромное удовольствие, ведь не каждый день «гражданским» удается погонять по настоящему треку, да еще в таких непростых погодных условиях. Директор подразделения LADA Sport Владислав Незванкин пообещал сделать подобные заезды регулярными. Ну а пилотам гоночной команды LADA Sport Rosneft можно только пожелать всяческих успехов в новом сезоне.