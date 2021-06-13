Ралли «Казахстан-2021»: машины бьются об яйца динозавров

Что и произошло с опытным чешским ветераном Мирославом Заплеталом на Ford F-150 Evos: влетел в препятствие так, что от авто отвалилось колесо и ускакало метров на двести. Подвеска — в хлам. Заплетал вернулся в лагерь на эвакуаторе. В турнирной таблице он откатился на 28 место.
– Часть дня шел сильный дождь, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Это упростило жизнь экипажей. Дождь прибил пыль. На пустынных участках протяженностью около 40 км было гораздо проще ехать по мокрому песку. Ни разу не засели. Я еще на старте сказал штурману, что моя задача на сегодня — не выходить из машины. Так и получилось. Проехали ровно, без происшествий…
Дождь осложнил навигацию. Огромные лужи появились на проселочных перекрестках и порой было неясно — куда следовать. Некоторые проскакивали и им приходилось возвращаться. Еще одна беда — повышенный расход топлива на раскисших дорогах. Для багги предусмотрена дозаправка и все привезенное топливо залили себе лидеры. Отставшим не хватило горючего. Его подвезли, потерянное время компенсировали.
Суровая трасса предъявляет особые требования и к экипажам, и к машинам.
– Например, коробка передач испытывает колоссальные нагрузки и раскаляется до 120 градусов, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — При этой температуре масло среднего качества превращается в воду и полностью теряет свои качества. Мы долго экспериментировали и остановили свой выбор на маслах Valvoline. Да, коробка греется, и на ней при желании запросто можно чашку чая заварить. Но Valvolineработает и в таких экстремальных условиях, в пятне контакта остается смазка…
Основной интригой соревнования была дуэль между Серрадори и Язидом Аль-Раджи. Серрадори победил на первом этапе, Язид Аль-Раджи на втором и третьем. Разрыв между лидерами минимальный — 20 секунд. Разумеется, после марафонского этапа машины обоих спортсменов не просто обслужили — вылизали и проверили все. Но усталость накапливается — и в людях, и в машинах.
Перед стартом СУ4 обнаружили трещину в пружине на машине Язида Аль-Раджи. Не выдержала она тысяч ударов казахских степей и умерла. Ей бы погибнуть чуть раньше — механики смогли привести автомобиль в порядок. Но нет, трещина появилась после прохождения лиазона, обыкновенной прогулки по асфальтированным дорогам. 12 июня оказался неудачным днем для миллиардера из Саудовской Аравии. Со сломанной пружиной Язид еще как-то ехал. Но потом полетел привод и стало совсем грустно.
Понятно, что на травмированной машине Язид не мог как-бы то ни было сопротивляться Серрадори, но проковылял положенные 308 км, заняв в этот день 22-е место. А по итогам четырех этапов, он переместился со второго места на 21-е и шансы бороться за лидерство потерял. Лидирует Серрадори, следом за ним, с отставанием в 22 минуты следует Альварес, на третьем месте российский экипаж Кротов/Жильцов.
Финальный этап пройдет 13-го июня. Его протяженность составляет 267 километров. Серрадори уже завоевал значительное преимущество. Для него главное — спокойно пройти всю трассу, без аварий и поломок. Но ралли-рейды славятся неожиданными сюжетами. Посмотрим, что произойдет в этот раз.