Ралли «Казахстан-2021»: машины бьются об яйца динозавров

Что и произошло с опытным чешским ветераном Мирославом Заплеталом на Ford F-150 Evos: влетел в препятствие так, что от авто отвалилось колесо и ускакало метров на двести. Подвеска — в хлам. Заплетал вернулся в лагерь на эвакуаторе. В турнирной таблице он откатился на 28 место.

– Часть дня шел сильный дождь, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Это упростило жизнь экипажей. Дождь прибил пыль. На пустынных участках протяженностью около 40 км было гораздо проще ехать по мокрому песку. Ни разу не засели. Я еще на старте сказал штурману, что моя задача на сегодня — не выходить из машины. Так и получилось. Проехали ровно, без происшествий…

Дождь осложнил навигацию. Огромные лужи появились на проселочных перекрестках и порой было неясно — куда следовать. Некоторые проскакивали и им приходилось возвращаться. Еще одна беда — повышенный расход топлива на раскисших дорогах. Для багги предусмотрена дозаправка и все привезенное топливо залили себе лидеры. Отставшим не хватило горючего. Его подвезли, потерянное время компенсировали.