Ралли «Казахстан-2021»: змеиное царство

Кендерли находится на берегу мелководного залива с теплой водой. Место это нравится и людям, и братьям нашим меньшим — змей здесь великое множество. К ночи на берегу — настоящее змеиное царство. На земле — целые клубки, ходить страшно. Местные жители гадов ползучих не опасаются, запросто бродят в шлепанцах и даже босиком. Успокоили меня, сказав, что все эти твари — безвредные, без яда. Цапнуть могут только большие особи, длиной метра 2—3. Но бояться не стоит, поскольку «все равно к такой не подойдешь».
И действительно, ни у кого проблем с пресмыкающимися не возникло, и на третий день ралли все экипажи стартовали успешно. И тут организаторы отыгрались по полной. Маршрут — 331 километр, включая пески.
—День оказался тяжелым, рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Особенно сложно было пройти пески. Непростой рельеф дюн не позволял штурмовать их в лоб. Приходилось все время маневрировать и выискивать новый маршрут. Ехать по следам опасно: машины разрыхляют песок и там, где до этого легко проходили другие экипажи, последующие вязли…
Были и потери. На 52-м километре экипаж Анвара Эргашева и Андрея Рудницкого перевернулся несколько раз. Люди не пострадали, но машина получила тяжелые повреждения. С деформированным силовым каркасом продолжать гонку нельзя. Увы, экипаж выбыл из соревнования. В этот день возникали откровенно опасные ситуации. Экипаж Новиковых сбился с маршрута и вылетел в лоб немецким спортсменам.
— Ошибка в навигационной книге привела к тому, что экипажи блуждали, -комментирует ситуацию штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Мы шли точно по книге, как внезапно на нас выскочил багги. Еле увернулись. Хорошо, что наша «Газель Next» высокая, и мы вовремя увидели другую машину. Если бы ехали на багги, то аварии не удалось бы избежать…
Если экипажам автомобилей приходится тяжело, то мотоциклистам — особенно. Лидирует Росс Бранч из Yamaha. Следом за ним — товарищ по команде Адрен ван Беверен. Третье и четвертое места занимают Маттиас Валкнер и Сэм Сандерленд из КТМ.
— На трассе много пасущихся животных, — сетует руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Верблюды, коровы, лошади. Мы стояли перед самым финишем и мне пришлось выступать в роли пастуха. Пришло небольшое стадо коров, которое встало непосредственно в канале (так называется спортивная трасса). Машины мчатся на очень высокой скорости, так что при столкновении не поздоровится всем — и спортсменам, и животным. И не важно, что у авто мощность 300—500 лошадиных сил, а у коровы — всего одна. Да и та — коровья. Вот и пришлось гонять их с трассы…
В абсолютном зачете идет борьба между Серрадори и Язидом Аль-Раджи. Серрадори выиграл первый этап, Аль-Раджи — второй. Но Серрадори оставался впереди по общему времени. На втором этапе у Аль-Раджи возникли небольшие технические проблемы. Но в марафонский день помощи механиков ждать не приходится.
И миллиардер Язид Аль-Раджи вместе со штурманом Дирком фон Зитцевицем засучили рукава и самостоятельно отремонтировали машину. В результате на третий день мчали хорошо, пришли первыми, но все равно не смогли догнать Серрадори по общему времени. Отставание минимальное — 22 секунды.
На чемпионство может повлиять любая мелочь. Даже прокол шины. В эту ночь механики готовят машины к бою особенно тщательно.