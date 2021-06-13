Ралли «Казахстан-2021»: змеиное царство

Кендерли находится на берегу мелководного залива с теплой водой. Место это нравится и людям, и братьям нашим меньшим — змей здесь великое множество. К ночи на берегу — настоящее змеиное царство. На земле — целые клубки, ходить страшно. Местные жители гадов ползучих не опасаются, запросто бродят в шлепанцах и даже босиком. Успокоили меня, сказав, что все эти твари — безвредные, без яда. Цапнуть могут только большие особи, длиной метра 2—3. Но бояться не стоит, поскольку «все равно к такой не подойдешь».

И действительно, ни у кого проблем с пресмыкающимися не возникло, и на третий день ралли все экипажи стартовали успешно. И тут организаторы отыгрались по полной. Маршрут — 331 километр, включая пески.

—День оказался тяжелым, рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Особенно сложно было пройти пески. Непростой рельеф дюн не позволял штурмовать их в лоб. Приходилось все время маневрировать и выискивать новый маршрут. Ехать по следам опасно: машины разрыхляют песок и там, где до этого легко проходили другие экипажи, последующие вязли…