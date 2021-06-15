Ралли «Казахстан-2021»: неожиданные победы, обидные поражения

В абсолютном зачете напряженная борьба шла между Матье Серрадори и Язидом Аль-Раджи. Второй обычно блестяще проходит пролог, но в этот раз заблудился. Серрадори победил на первом этапе, Аль-Раджи на втором и третьем. На старт четвертого этапа они вышли с минимальной разницей во времени — всего 20 секунд. По меркам ралли-рейдов — мгновение.

Язид рвался в бой, но подвела техника — полетела пружина, а затем вышел из строя привод. Все помыслы о первенстве рухнули. Шутка ли, 18 часов штрафного времени! Всем стало ясно, что у Серрадори победа практически в кармане — нужно просто спокойно доехать без приключений. Но в ралли-рейдах результат не ясен до самых последних метров трассы. Вот и сейчас лидер повредил подвеску. Причем так, что продолжать гонку не смог. Аль-Раджи показал лучший результат на пятом этапе, но поломки четвертого дня не позволили не то, что победить, даже в лидеры выйти. Но бился до конца, боец!

В результате первое место в абсолютном зачете завоевал Альварес и Монлеон (Toyota Hilux Overdrive), второе — российский экипаж Кротова и Жильцова (Mini JCW Rally), третье — Экстрём и Бергквист (Mini JCW Buggy). В категории Т3 победила испанка Кристина Гутьеррес. И как победила! Финишный этап смогла пройти чудом — получила травму. Как рассказывал штурман, Кристина плакала от боли, но все равно делала все возможное для победы. Завоевала первое место и сразу уехала в больницу, где ей диагностировали тяжелую травму позвоночника.