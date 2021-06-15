Ралли «Казахстан-2021»: неожиданные победы, обидные поражения

В абсолютном зачете напряженная борьба шла между Матье Серрадори и Язидом Аль-Раджи. Второй обычно блестяще проходит пролог, но в этот раз заблудился. Серрадори победил на первом этапе, Аль-Раджи на втором и третьем. На старт четвертого этапа они вышли с минимальной разницей во времени — всего 20 секунд. По меркам ралли-рейдов — мгновение.
Язид рвался в бой, но подвела техника — полетела пружина, а затем вышел из строя привод. Все помыслы о первенстве рухнули. Шутка ли, 18 часов штрафного времени! Всем стало ясно, что у Серрадори победа практически в кармане — нужно просто спокойно доехать без приключений. Но в ралли-рейдах результат не ясен до самых последних метров трассы. Вот и сейчас лидер повредил подвеску. Причем так, что продолжать гонку не смог. Аль-Раджи показал лучший результат на пятом этапе, но поломки четвертого дня не позволили не то, что победить, даже в лидеры выйти. Но бился до конца, боец!
В результате первое место в абсолютном зачете завоевал Альварес и Монлеон (Toyota Hilux Overdrive), второе — российский экипаж Кротова и Жильцова (Mini JCW Rally), третье — Экстрём и Бергквист (Mini JCW Buggy). В категории Т3 победила испанка Кристина Гутьеррес. И как победила! Финишный этап смогла пройти чудом — получила травму. Как рассказывал штурман, Кристина плакала от боли, но все равно делала все возможное для победы. Завоевала первое место и сразу уехала в больницу, где ей диагностировали тяжелую травму позвоночника.
Уверенно финишировала российская команда «ГАЗ Рейд Спорт», представившая четыре автомобиля — две спортивные «Газель Next» и два грузовика — «Садко 4х4» и «Садко Next 4х4».
– Наши машины заняли 22-е и 24-е места среди 41 экипажа, — комментирует итоги гонки руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Очень неплохой результат для Чемпионата мира, где собрались лучшие пилоты на специально подготовленных гоночных болидах. Например, наша «Газель Next» Игнатова и Павлова смогла обойти прославленного ветерана Мирослава Заплетала на прототипе Ford F150.
Особенность нашей команды в том, что спортивные машины собраны на стандартных узлах и агрегатах. Это принципиальная позиция завода. Таким образом, в боевых условия идет проверка автомобилей, анализируется верность принятых инженерных решений. И ралли «Казахстан-2021» безусловно будет очень полезным для завода ГАЗ. Простых ралли не бывает и нынешнее — не исключение.
Были пески, каменистые дорожки, скоростные участки. В таких условиях особые требования предъявляют к шинам. Наш выбор — BFGoodrich. В песках для увеличения пятна контакта приходилось стравливать воздух, но резина отлично выдержала такие экстремальные условия. Без повреждений прошли и камни. Особые требования к маслу. И мотор, и КП работают в буквальном смысле слова на износ. Спасает только масло Valvoline. Например, коробка передач раскаляется до 120 градусов: если плеснуть на нее воду, то пар поднимается как с каменки в бане. Масло среднего уровня не выдерживает такой температурный режим и полностью теряет свои характеристики. А используемая нами смазка — держится.
Вообще, уверенный финиш складывается из тысячи мелочей — слаженной работы пилота и штурмана, труда механиков, кропотливой работы сотрудников завода ГАЗ, — подчеркивает г-н Субботин. — Да, нам есть над чем поработать и две недели до старта «Шелкового пути» будут напряженными. Так что времени на отдых нет…