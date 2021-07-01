В России стартовал «изнурительный» ралли-рейд «Шелковый путь»-2021

В грузовом зачете однозначный фаворит предстоящего ралли-рейда — это команда «КАМАЗ-мастер». С начала проведения гонки в 2009 году экипажи «КАМАЗ-мастер» каждый год занимали призовые места, а чаще — весь пьедестал (2010, 2017—2019).

Команда особо отмечает, что их «шинным партнером» выступает GoodYear, предоставившая покрышки Offroad ORD в типоразмере 375/90R22.5. А поставщиком всевозможных смазочных материалов является хорошо знакомая россиянам марка Total.

Добавим, что перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь» КАМАЗ-мастер неожиданно выкатил гоночный грузовик нового поколения (на фото). Его главное отличие — кабина серии К5, то бишь перелицованный модуль от Mercedes-Benz Actros.

Представители прославленного спортивного коллектива подчёркивают: это не новая кабина на старом грузовике, а именно следующая генерация рейдовой техники. Впрочем, подробности об этой крутой новинке портал «АвтоВзгляд» расскажет отдельно.