Почему закрывается автодром «Игора Драйв»

Что примечательно, модернизация никак не затронет остальные треки автодрома, ведь на «Игора Драйв», как известно, аж добрый десяток трасс, в том числе для картинга, мотокросса, ралли и прочего.

Все остальные подразделения автодрома, в частности, Автомузей, Центр контраварийной подготовки, ресторан, ралли-мото центр, картинг центр продолжат свою работу в штатном режиме.

Кстати, до конца сезона на «Игора Драйв» пройдет ряд соревнований. В частности, 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу и Чемпионат России по мотокроссу.