Почему закрывается автодром «Игора Драйв»

Фото: Игора Драйв
Совсем недавно открывшийся, самый, пожалуй, интересный автодром страны «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, получивший одобрение на проведение этапа Формулы-1, закрывается на реконструкцию. Точнее, лишь его шоссейно-кольцевая трасса. Длина трека увеличится на 1 километр, при этом существующая конфигурация сохранится.
Алексей Гусев

Что примечательно, модернизация никак не затронет остальные треки автодрома, ведь на «Игора Драйв», как известно, аж добрый десяток трасс, в том числе для картинга, мотокросса, ралли и прочего.

Все остальные подразделения автодрома, в частности, Автомузей, Центр контраварийной подготовки, ресторан, ралли-мото центр, картинг центр продолжат свою работу в штатном режиме.

Кстати, до конца сезона на «Игора Драйв» пройдет ряд соревнований. В частности, 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу и Чемпионат России по мотокроссу.

трасса, автоспорт, гонки, ралли
17 августа 2021
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