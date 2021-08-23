Новый русский суперкар BR03 представили публике на гоночном треке

Спортпрототип BR03 — третий гоночный автомобиль, созданный компанией Бориса Ротенберга. Напомним, что на первых двух — BR01 и BR1 — пилоты программы SMP Racing (основатель и руководитель также Ротенберг) выступали в мировых гонках на выносливость. И, надо сказать, довольно успешно: дважды взяли «бронзу» марафона «24 часа Ле-Мана» — в 2016 и 2019 годах.

Теперь же в BR Engineering решили сосредоточиться на национальных чемпионатах — на создании серии гонок на выносливость на одинаковых автомобилях, монокубке SMP Racing. Для этого и понадобился новый спортпрототип, который может «гоняться» не только в многочасовых марафонах, но и в любых других дисциплинах — как пожелает владелец.

Так из чего же «собран» новый BR03? Шасси — собственная разработка компании, двигатель — глубоко модернизированный атмосферник Renault (V6 3.5, 420 л. с.), коробка передач — шестиступенчатая «секвенталка» Sadev. Спортпрототип, чей вес составляет 850 кг без учета массы водителя и технических жидкостей, развивает скорость порядка 310 км/ч. Сейчас BR Engineering завершает дорожные испытания новинки, после чего она отправится в серию.