Автодром «Игора Драйв» «поедет» еще быстрее

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Игора Драйв», обеспечивается максимально возможный уровень безопасности для гонщиков, увеличиваются зоны вылета и устанавливаются дополнительные барьеры. Подобного рода изменения позволят обновленной трассе получить лицензии Grade 1 и Grade A.
Не будут обижены и посетители — для них расширены зрительские зоны, а команды получат новое, более функциональное пространство. Уже скоро автодром начнет принимать соревнования самого высокого уровня, включая и Королевские гонки.
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