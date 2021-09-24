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Спорт Автодром «Игора Драйв» «поедет» еще быстрее Фото: АвтоВзгляд

Автодром «Игора Драйв», как и было обещано, получил новую конфигурацию и стал длиннее на 1,1 км. На днях на новом участке начался процесс укладки первого слоя асфальта, и теперь полное кольцо трассы составляет 5182 м. Нужно отметить, что все работы ведутся в соответствии со всеми требованиями Международной Автомобильной Федерации (FIA), Формулой-1, Международной Мотоциклетной Федерации (FIM) и MotoGP.