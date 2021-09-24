Автодром «Игора Драйв» «поедет» еще быстрее

Фото: АвтоВзгляд
Автодром «Игора Драйв», как и было обещано, получил новую конфигурацию и стал длиннее на 1,1 км. На днях на новом участке начался процесс укладки первого слоя асфальта, и теперь полное кольцо трассы составляет 5182 м. Нужно отметить, что все работы ведутся в соответствии со всеми требованиями Международной Автомобильной Федерации (FIA), Формулой-1, Международной Мотоциклетной Федерации (FIM) и MotoGP.
Алексей Гусев

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Игора Драйв», обеспечивается максимально возможный уровень безопасности для гонщиков, увеличиваются зоны вылета и устанавливаются дополнительные барьеры. Подобного рода изменения позволят обновленной трассе получить лицензии Grade 1 и Grade A.

Не будут обижены и посетители — для них расширены зрительские зоны, а команды получат новое, более функциональное пространство. Уже скоро автодром начнет принимать соревнования самого высокого уровня, включая и Королевские гонки.

превышение скорости, безопасность дорожного движения, трасса, автоспорт, гонки, ралли
24 сентября 2021
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