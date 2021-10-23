Ралли «Сталинград-2021»: степные дороги убивают турбины

Второй день ралли «Сталинград-2021»: состоял из двух спецучастков протяженностью 151 км каждый. Итого, немногим более 300 километров. Много это или мало? Для спокойной езды вроде бы совсем пустяк. А участникам ралли-рейда, маршрут которого проложен вдали от дорог общего пользования, предстояло выдержать очень сложное и напряженное испытание. На максимальной скорости проехать по грунтовым дорогам и бездорожью и собрать все положенные контрольные точки. За каждую пропущенную — штрафное время.
В абсолютном зачете напряженная борьба идет между экипажами Владимира Васильева и Дениса Кротова. На прологе Кротов показал лучшее время, Васильев был только четвертым. Догнать Кротова на второй день не удалось. Пришли буквально «ноздря в ноздрю». Оба проехали два круга за 2 часа 38 минут, но Кротов оказался на 7(!) секунд быстрее! Но Васильев не унывает и серьезно настроен на победу.
– Сегодня были совсем другие дороги и довольно быстрые — около 110 км/ч вышла средняя скорость, — отметил Владимир Васильев. — Всю дорогу едешь в отсечке, эпизодически разгоняясь до 180. Так что, этот день пролетел быстро! Очень хорошая трасса — грунт плотный и даже после прохождения всего спортивного канала, думаю, не особо изменилось покрытие. На первом спецучастке дня в одном повороте проехали прямо по инерции и потеряли время, а уже второй спецучасток обошелся без каких-либо приключений…
Экипаж Вячеслава Папуцкого, выступающий на Yamaha YXZ1000R, на второй день гонки продемонстрировал очень красивое преодоление трамплинов — фотографы были в восторге. Однако затем у него полетела турбина и самостоятельно финишировать не удалось. По правилам машину могут к финишу притащить даже на буксире, но в створ ворот нужно обязательно заехать самостоятельно. Иначе — сход.
Из 35 участников на старт второго дня вышло 32 экипажа. Причины схода чаще всего технические — поломались и не поспели за ночь отремонтироваться.
Отличный результат продемонстрировал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева, выступающих на спортивной «Газели NN» — без проблем вошли в десятку лучше. И это с учетом того, что у соперников есть существенно более энерговооруженные автомобили.
– Особенность нашей команды в том, что в конструкции спортивных автомобилей — как грузовых, так и легковых — используют стандартные узлы и агрегаты, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» действующий Чемпион России Евгений Суховенко. — Такова принципиальная позиция завода. Таким образом проходит проверка как верности инженерных решений, так и элементной базы. Показатель — спортивные результаты. Сегодня день был скоростной: у кого мотор «метет», тот и выигрывает. В целом проехали хорошо, завтра будем активно атаковать!..
Технические проблемы возникли и у экипажа Бориса Гадасина — руководителя команды F-FORCE MOTORSPORT. На прологе у него вышли из строя три из четырех колес. На второй день полетела турбина. Однако до финиша экипаж как-то добрался, хотя и нахватал штрафного времени — сейчас находится на последней позиции.
Третий день обещает быть очень сложным. Половина дистанции 145-километрового СУ, который надо будет преодолеть дважды, проложена по трем пустыням Арчединско-Донского массива. Чтобы жизнь медом не казалась, маршрутные точки расположили на вершинах больших барханов. Чтобы их достать, нужно штурмовать бархан.
Особенно сложно участникам придется на финальном спецучастке дня. Они будут проходить по тем же пескам, но уже изрядно перепаханным. Застрять в них — плевое дело. Так что наверняка день будет очень интересным — за это и любят ралли-рейды.