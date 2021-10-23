Ралли «Сталинград-2021»: степные дороги убивают турбины

Второй день ралли «Сталинград-2021»: состоял из двух спецучастков протяженностью 151 км каждый. Итого, немногим более 300 километров. Много это или мало? Для спокойной езды вроде бы совсем пустяк. А участникам ралли-рейда, маршрут которого проложен вдали от дорог общего пользования, предстояло выдержать очень сложное и напряженное испытание. На максимальной скорости проехать по грунтовым дорогам и бездорожью и собрать все положенные контрольные точки. За каждую пропущенную — штрафное время.

В абсолютном зачете напряженная борьба идет между экипажами Владимира Васильева и Дениса Кротова. На прологе Кротов показал лучшее время, Васильев был только четвертым. Догнать Кротова на второй день не удалось. Пришли буквально «ноздря в ноздрю». Оба проехали два круга за 2 часа 38 минут, но Кротов оказался на 7(!) секунд быстрее! Но Васильев не унывает и серьезно настроен на победу.

– Сегодня были совсем другие дороги и довольно быстрые — около 110 км/ч вышла средняя скорость, — отметил Владимир Васильев. — Всю дорогу едешь в отсечке, эпизодически разгоняясь до 180. Так что, этот день пролетел быстро! Очень хорошая трасса — грунт плотный и даже после прохождения всего спортивного канала, думаю, не особо изменилось покрытие. На первом спецучастке дня в одном повороте проехали прямо по инерции и потеряли время, а уже второй спецучасток обошелся без каких-либо приключений…