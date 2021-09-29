Ралли «Симбирский тракт-2021»: драматический финал по уши в грязи

На этом ралли особо важны стали стеклоочистители и наличие «омывайки». Без них — беда. В первый день на багги Анастасии Нифонтовой «дворники» сломались, и она заработала штрафное время — не видно ничего, пришлось тормозить. На второй день у Сергея Карякина закончилась «омывайка» и он добрался до финиша каким-то чудом.
Ульяновские дороги добили не убиваемый, казалось, спортивный КамАЗ экипажа Каримова — полетела турбина. Деталь в запасе имелась, но менять ее сложно, опять же сразу не полезешь демонтировать — горячо. Потеряли много времени, но до финиша добрались. А вот у G-ForceMotosport — полное фиаско: на второй день поломался экипаж Гадасина, а на третий вышел из строя болид братьев Новиковых. Они хорошо ехали, но зацепили бетонный столб и вылетели с трассы. В результате машины команды к финишу не добрались. Увы…
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» на этих соревнованиях выступила полным составом. Семь машин — четыре «Газели NN» в легковом зачете и три грузовика «Садко Next». Все семь экипажей успешно финишировали и продемонстрировали прекрасные результаты.
Экипаж Александра Русанова и Алексея Мальцева на «Газель NN» занял первое место в зачете «Рейд». Александр Семенов и Олег Нежнов на такой же машине заняли вторую ступень пьедестала.
В зачете грузовиков Алексея Хлебов и Александр Филякин на «Садко Next» в напряженной борьбе смог прорваться на третье место. Впереди — два КамАЗА, у которых мощность раза в три больше.
– Особенность нашей команды в том, что в конструкции спортивных автомобилей использованы стандартные узлы и агрегаты, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель грузового спортивного направления «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Это принципиальная позиция завода.
Таким образом в ходе гонок проходят проверку инженерные решения, испытывают новые элементы, проверяют запас прочности у используемых на конвейере деталей. Поэтому особенно приятно, что нашему экипажу удалось обогнать спортивные болиды, специально созданные для ралли-рейдов и по сути своей имеющие мало общего с серийной продукций. Мы доказали, что автомобили ГАЗ динамичны и исключительно надежны!..
В категории Т1, в которой выступают прототипы, первым пришел чемпион мира Владимир Васильев. Именитого гонщика последнее время преследовали неудачи — сгорело две машины, сход на «Шелковом пути». Но он основательно перетряс команду и продемонстрировал отличный результат на «Симбирском тракте». Васильев — лучший и в абсолютном зачете.
– За 100 км до финиша начались проблемы с гидроусилителем и чрез 30 км он полностью отказал, — сказал Владимир Васильев на финише. — Пришлось напрягаться, крутя руль, чтоб ехать по скользкой дороге и не терять темп. В целом, я получал удовольствие, хотя основная задача — оттестировать те узлы и агрегаты, которые в дальнейшем мы будем использовать на «Дакаре».
Сейчас будем разбираться, что послужило причиной отказа гидроусилителя, Но, считаю, отлично выполнили задачи. Получилась очень полезная тренировка: во-первых, это лучше, чем упражнения на льду — тут неоднозначное покрытие, местами скользкое, местами очень скользкое, есть колейность, что вдвойне опаснее. Плюс, гонки в Ульяновске — это особенности трассы. Чуть вылетел — тут тебе и блоки бетонные, и канава, и еще что-то…
Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева занял второе место на «Газель NN»: обойти его удалось только чемпиону мира Владимиру Васильеву. Они же четвертые в абсолютном зачете. В итоге команда «ГАЗ Рейд Спорт» заняла первое место в командном зачете.
– Победы наших экипажей были обеспечены не только отменными качествами самих автомобилей, но и поддержкой наших партнеров, –рассказывает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Двигатель ЯМЗ-534 на «Садко NEXT» и двигатель Cummins ISF 2.8 на «Газелях NEXT» — ровно те, что стоят и на серийных машинах. Моторы уверенно выдерживают экстремальные режимы работы, даже когда приходится вытаскивать автомобили из самой тяжелой грязи. Шины BFGoodrich показали оптимальное сочетание проходимости и скорости при движении по скользкому, размытому дождями черонозему. А масла из специальной спортивной линейки Valvoline обеспечили отменную смазку коробок передач, редукторов и моторов в экстремальных режимах работы. Сейчас будем готовиться к следующему тапу Чемпионата России, который пройдет в Волгоградской области…