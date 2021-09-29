Ралли «Симбирский тракт-2021»: драматический финал по уши в грязи

На этом ралли особо важны стали стеклоочистители и наличие «омывайки». Без них — беда. В первый день на багги Анастасии Нифонтовой «дворники» сломались, и она заработала штрафное время — не видно ничего, пришлось тормозить. На второй день у Сергея Карякина закончилась «омывайка» и он добрался до финиша каким-то чудом.

Ульяновские дороги добили не убиваемый, казалось, спортивный КамАЗ экипажа Каримова — полетела турбина. Деталь в запасе имелась, но менять ее сложно, опять же сразу не полезешь демонтировать — горячо. Потеряли много времени, но до финиша добрались. А вот у G-ForceMotosport — полное фиаско: на второй день поломался экипаж Гадасина, а на третий вышел из строя болид братьев Новиковых. Они хорошо ехали, но зацепили бетонный столб и вылетели с трассы. В результате машины команды к финишу не добрались. Увы…

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» на этих соревнованиях выступила полным составом. Семь машин — четыре «Газели NN» в легковом зачете и три грузовика «Садко Next». Все семь экипажей успешно финишировали и продемонстрировали прекрасные результаты.