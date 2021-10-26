Ралли «Сталинград-2021»: за счет чего заводская команда ГАЗ победила в командном зачете

После схода Дениса Кротова и Константина Жильцова на Mini Cooper, у Владимира Васильева не осталось серьезных конкурентов. Понятно, что на ралли бывает всякое — аварии, поломки, порванные колеса. Именно из-за колес Васильев выбыл в этом году из марафона «Шелковый путь». Поэтому сейчас опытный пилот ехал быстро, но аккуратно. Для него не было задачи выигрывать этап, главное — не поломаться и сохранить лидерство.

– Сегодня скучные, быстрые в отсечку дорожки: прямо, налево, прямо, направо, — прокомментировал финальный день соревнований порталу «АвтоВзгляд» Владимир Васильев. — Рулежные. Нас абсолютно не напрягало, что не выходили лидерами этапов, мы оставались в топе и наша стратегия сыграла нам на руку…

В результате Владимир Васильев и Олег Упиренко на Mini Cooper заняли первое место в абсолютном зачете и категории Т1. А в зачете серийных автомобилей Т2 лучшими оказались Алдис Вилцанс с Александром Горьковым на Toyota LC200. Технические проблемы преследовали лидеров категории Т3 (багги). Двое претендентов сошли с трассы и победа упала в руки Анастасии Нифонтовой. Серьезная борьба шла в категории R («Рейд спорт»). Лучшим тут оказался экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газель NN» (команда «ГАЗ Рейд Спорт»).