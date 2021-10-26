Ралли «Сталинград-2021»: за счет чего заводская команда ГАЗ победила в командном зачете

После схода Дениса Кротова и Константина Жильцова на Mini Cooper, у Владимира Васильева не осталось серьезных конкурентов. Понятно, что на ралли бывает всякое — аварии, поломки, порванные колеса. Именно из-за колес Васильев выбыл в этом году из марафона «Шелковый путь». Поэтому сейчас опытный пилот ехал быстро, но аккуратно. Для него не было задачи выигрывать этап, главное — не поломаться и сохранить лидерство.
– Сегодня скучные, быстрые в отсечку дорожки: прямо, налево, прямо, направо, — прокомментировал финальный день соревнований порталу «АвтоВзгляд» Владимир Васильев. — Рулежные. Нас абсолютно не напрягало, что не выходили лидерами этапов, мы оставались в топе и наша стратегия сыграла нам на руку…
В результате Владимир Васильев и Олег Упиренко на Mini Cooper заняли первое место в абсолютном зачете и категории Т1. А в зачете серийных автомобилей Т2 лучшими оказались Алдис Вилцанс с Александром Горьковым на Toyota LC200. Технические проблемы преследовали лидеров категории Т3 (багги). Двое претендентов сошли с трассы и победа упала в руки Анастасии Нифонтовой. Серьезная борьба шла в категории R («Рейд спорт»). Лучшим тут оказался экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газель NN» (команда «ГАЗ Рейд Спорт»).
– Пожалуй, это самое напряженное ралли в Чемпионате России сезона 2021, — отметил пилот Алексей Игнатов. — Мы выиграли гонку в зачете «Рейд спорт» и стали недосягаемы по количеству очков в текущем сезоне Чемпионата России. Хочется отметить высокий уровень организации, интересные, разноплановые дороги, внушительный километраж и продуманное расписание, что делает гонку одной из самых интересных и красочных в календаре чемпионата!..
На втором месте в категории «Рейд спорт» занял так же экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Александра Русанова и Алексея Мальцева на спортивной «Газель NN». В грузовом зачете весь пьедестал заняла команда «ГАЗ Рейд Спорт». Основная борьба шла между экипажами Михаила Шкляева (действующего Чемпиона России в грузовом зачете) и Алексея Хлебова. В финальный день лидировал Хлебов, причем с хорошим отрывом. Однако в пути возникла поломка. Отремонтировались, но время потеряли. Подсчет результатов показал, что Хлебов отстал, но не фатально. Экипаж Шкляева пропустил две контрольные точки и в итоге оказался вторым по итогам гонки. На третьем месте — Александр Лагута и Вячеслав Гущин.
– Ралли «Сталинград» — финальная гонка грузового зачета Чемпионата России в сезоне 2021 года, — сговорит руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. И очень приятно, что грузовики ГАЗ оказались лучшими. В прошлом сезоне наш экипаж был первым, в этом — второй. И я испытываю гордость за своих товарищей, которые в честной борьбе стали Чемпионами России. Победила команда, а от перемены слагаемых, как известно, сумма не меняется!..
В командном зачете первое место ралли так же заняла команда «ГАЗ Рейд Спорт».
– Волгоградские степи и пески принесли нам удачу, — подвел итоги гонки спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Хотя есть очень верное изречение — «удача встречает подготовленные умы». Залогом нашей удачи стала грамотная работа инженеров и конструкторов, самоотверженный труд механиков, филигранное пилотирование пилотов, точное и хладнокровная прокладка маршрутов штурманами. Результат — победа!
Поздравляем и наших партнеров, они тоже чемпионы вместе с нами: Valvoline — моторные масла, Michelin и BFGoodrich — шины, Cummins — моторы, «Автоприбор» — оборудование для «Газелей». Празднуем, отмечаем и готовимся коновым гонкам и уверенным победам! Впереди финал Чемпионата в Ростове-на-Дону…