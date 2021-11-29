Из-за санкций против Лукашенко МАЗ не пустили на «Дакар»

Кроме того, в списке участников «Дакара» гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто» больше не значится, хотя грузовики успели получить стартовые номера — 502, 507 и 517.

Пока никаких официальных комментариев по поводу инцидента со стороны команды не поступало, однако «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что белорусам банально запретили выходить на старт культовой гонки.

Как предполагает российский телеканал, причина запрета — в четвертом пакете санкций со стороны Евросоюза против белорусских физлиц и компаний. В «санкционный список», среди прочих, входит и Минский автомобильный завод.

Между тем, сам МАЗ недавно создал неубиваемый автобус. По заказу клиента машина получила надежное рамное шасси и мощный накрышный багажник, а также отличалась простотой конструкции, хорошей ремонтопригодностью и низкой ценой.