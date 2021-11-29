Гонку WTCR в Сочи выиграла китайская марка Lynk & Co

Международный чемпионат WTCR (FIA World Touring Car Cup) был основан в 1993 года, и сейчас он считается третьим по значимости чемпионатом в мире после Формулы-1 и WRC. В этом году за лидерство боролись 11 команд и 23 пилота. Команде Lynk & Co / Cyan Racing удалось завоевать победу в чемпионате уже третий год подряд, на этот раз опередив ближайшего преследователя сразу на 54 очка.

Главная звезда гоночного коллектива — это Ян Эрлаше, который в прошлом году стал самым молодым чемпионом мира по автомобильным гонкам в истории. А в этом году в возрасте 25 лет гонщик завоевал второй титул подряд.

Добавим, что китайская Geely и шведская Volvo создали совместный проект — марку Lynk&Co (читается как «Линк энд Ко») — ровно 5 лет назад. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот бренд планирует выйти на российский рынок.