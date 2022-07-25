Ралли «Шелковый путь−2022»: губит людей вода

Основная интрига шла между экипажами Владимира Васильева и Дениса Кротова. Напомним, Владимир Васильев лидировал всю гонку и вроде бы уже обеспечил себе победу. Но на седьмой день он встал из-заполомки коробки передач. Финишировал на галстуке, нахватал штрафного времени, а на первое место вырвался Кротов. Вчера Васильев смог сократить разрыв до 9 минут, сегодня отыграл еще 7.
- Все хорошо — если не считать того, что весной в этих песках я перевернулся, — рассказал на финише Владимир Васильев. Сейчас нормально, как на дачу ехал. Сегодня дороги были не как вчерашние. Километров 30 относительно быстрых дорожек, потом песочница длинная, километров 25—30, прыг-скок. Потом опять извилистые дорожки, а дальше уже черноземье началось. Пошли жесткие дороги с поворотами. Последние километров 150 пошло: прямик-налево, прямик-в канаву, прямик-между деревьями. Очень рваный темп. Разогнался-оттормозился. По бокам уже трава, если чуть-чуть выскакиваешь с твердого — скользко, надо ловить машинку. Дорога в сторону дома идет хорошо, приятно. Вообще бы до Питера сделали боевые и там финиш — было бы классно!
Васильева отделяет от Кротова две минуты и наверняка завтра он сделает все возможное, чтобы вырваться на первое место. Спецучасток не такой уж большой — всего 118 км. Но Васильев быстрее, он сможет и на этом участке отыграть две минуты. Завтра он сделает все возможное.
Но Кротов настроен на борьбу.
- Сначала было все просто, — комментирует этап Денис Кротов. Едешь-едешь, песочница. Очень высокая, большая трава. У нас постоянно забивался радиатор, мы останавливались и чистили несколько раз. Есть ямы такие, не прописанные. Пару раз полетели, поймали. А так нормально доехали. Едем в Москву. По навигации Костя молодец, хорошо отработал.
- Сначала было все просто, — комментирует этап Денис Кротов. Едешь-едешь, песочница. Очень высокая, большая трава. У нас постоянно забивался радиатор, мы останавливались и чистили несколько раз. Есть ямы такие, не прописанные. Пару раз полетели, поймали. А так нормально доехали. Едем в Москву. По навигации Костя молодец, хорошо отработал.
Штурман Кротова — Константин Жильцов — дышит оптимизмом. И это на 9-й день сложнейшего ралли!
- Отличное начало, шикарное прям, песчаные отличные дорожки, — сказал штурман Константин Жильцов. Ехали шикарным темпом, в давление попали колесное, то что нужно было для песка.
На третьем и четвертом месте — экипажи на спортивных «Газелях» команды «ГАЗ Рейд Спорт».
- Сегодня был, пожалуй, самый тяжелый день для нашей команды, — рассказал спортивный руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова застрял в песках, попутно слегка поломался. Все решили, но потеряли кучу времени. Евгений Суховенко лег на бок. Положил машину аккуратно, повреждений нет. Но для постановки на колеса нужна помощь. Шли они хорошо, оторвались изрядно. Поэтому следующий экипаж прибыл не скоро. Это был товарищ по команде — «Садко Next» Михаила Шкляева. Быстро поставили машину, удачно финишировали, о время, с таким гигантским трудом завоеванное время, так же было потеряно. Впрочем, наши спортивные «Газели» сейчас по-прежнему занимают третье и четвертое места в категории Т1 — очень хороший результат для такого сложного ралли, как «Шелковый путь»!
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» занимает хорошие позиции и им нужно удержаться. Это зависит от мастерства пилотов и надежности техники.
- Была песочница, которую смочил дождь, — поделился подробностями этапа пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. С одной стороны, это хорошо, что не плотно, с другой — машине очень сложно было их проворачивать, мы там грелись. Потом мы выехали из песков и началась песчано-земляная тяжелая дорога, очень вязкая. Грузовики добавили нам приятных впечатлений, потому что мы там цеплялись мостами об колею, но с горем пополам преодолели. Думаю, что в связи с этим машина начала буксовать, и мы вынуждены были выключить полный привод и ехать со 120-го км до финиша на заднем приводе, аккуратно нажимая на педаль. Потом мы на боку полежали, потому что с выключенным полным приводом автомобиль плоховато останавливается. Мы заскользили в посадку, видимо, за что-то зацепились и аккуратно прилегли на правый бок. Пришлось ждать кого-то, так как SSV нам бесполезны в этом плане, пришлось дождаться Шкляева. Полчаса на это все дело мы потратили. Нас поставили, потом мы не могли завестись, было что-то со стартером. Дождались «Ниву», она нас дёрнула и мы поехали. Насыщенный день! В остальном всё хорошо, мы продолжаем наше увлекательное путешествие, машина цела.
В категории мотовездеходов явный фаворит — Никита Мазепин. Он грамотно планирует маршрут, не рискует без необходимости и сохраняет лидерство.
- У нас была задача ехать в очень спокойном темпе, не резать, не пытаться что-то отыграть, а довести машину до финиша, — подытожил день Никита Мазепин. Я рад, что это получилось. Мне нравится Астрахань: она убойная и не прощает ошибок. Задумался, пропустил что-то от штурмана — можешь сильно разбить машину. И грунт в Калмыкии мне очень понравился — быстрые участки, было интересно. Мы ни разу не потерялись, это радует, Мотор сильно нагревался в конце, но это нормально. Много веток. Очень жду финиша в Москве, я там родился.
Категория квадроциклов сегодня сузилась только до одного участника — Дмитрия Калинина. Лидер зачета Александр Максимов получил травму и выбыл из гонки. Александр Гилемов пропускает день, взяв так называемый джокер.
Переходим к грузовикам. Лидирует Дмитрий Сотников, вторым пришел Сергей Куприянов.
- Первую часть — которая была волгоградская, где песок — прошли хорошо и достаточно уверенно, — рассказал Сергей Куприянов. Потом поменялось полностью покрытие, начались вот эти вот поля, узкие дорожки и, конечно, перестроится мне было сложно, было много ошибок. К счастью, ничего фатального они нам не принесли. У меня уже было яркое впечатление на этом броде, поэтому мы проехали спокойно.
Команда «МАЗ СПОРТавто» каждый день сталкивается с новыми сюрпризами. У Вишневского еще вчера забарахлил двигатель, поэтому Вязович, видимо смирившийся с тем, что победы ему не видать, дождался товарища и поехал следом. Не зря подстраховывал! Форсируя глубокий брод МАЗ Вишневского хлебнул воды и встал. Вердикт печален — гидроудар. К финишу Вишневский прибыл на галстуке.
- Все печально для нас вышло, — сетует Алексей Вишневский. Я не ожидал, что брод будет такой глубокий и с ямами. Я просто побоялся, чтобы не забуксовать в этом броде и на входе в брод просто нажал газ и провалился. А так как у нас фильтр воздушный впереди под капотом, то вся волна просто зашла в фильтр и мотор так сильно черпанул воду, что сейчас не прокручивается. У нас были технические проблемы ещё с утра. На приводных шестернях ГРМ уже были отколоты некоторые зубцы и мотор громко работал. Мы на самом деле боялись, чтобы все не развалилось и мы доехали сегодня. Но мотор в принципе выдержал, только не выдержал из-за воды и все. То есть теперь все — точно сход…
В команде «МАЗ СПОРТавто» остается только автомобиль Вязовича.
- На самом деле мы остановились сразу после старта на втором километре, чтобы дождаться Алексея Вишневского — между нами было 25 минут, — рассказал на финише Сергей Вязович. Но мы приняли такое решение, что поедем сегодня вместе, потому что он выехал с техническими проблемами на трассу, мы решили его страховать, идти за ним. И в принципе, все это время двигались, дождались 25 минут его. И в два экипажа поехали вместе вплоть до брода. Там грузовикам нельзя было идти по мосту, а нужно было идти вброд. И не было прописано, что я считаю, в принципе не совсем корректно. Глубина брода можно было хотя бы сделать пометку, чтобы брод быть глубокий. У нас фильтр расположен впереди под капотом передней части. И брод настолько глубокий, что у Алексея капот ушел под воду, и он полностью зачерпнул мотором воду. На самом деле, если бы не это решение его сегодня дождаться и страховать на его месте, на 100% был бы я, потому что точно так же мы ехали в брод, без всяких знаков, ни один, ни два, ничего.
Грузовики ГАЗ «Садко Next» успешно форсировали брод, хотя небольшие проблемы все же были.
- Брод был самым интересным, но самым бесполезным элементом на сегодняшнем спецучастке, — высказал свое мнение пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Не знаю, зачем он вообще нужен. Когда мы в него заплыли, через лобовое стекло не было видно горизонта — мы просто шли под водой и я вообще не понимал, выплывем мы оттуда или нет. Когда выехали из него, у нас потрескалось лобовое стекло из-за перепада температур. Да и день в целом сегодня не наш, вообще не наша дорожка была. Первый участок был в Арчединских песках. Они мои любимые, очень ходовые. Но кайфануть не удалось, так как у нас вышла из строя система подкачки шин. Ехали крайне медленно, настроение немного подпортилось. Потом начался кочкарник. Что ходовой, что медленный — мне отбило все пальцы. Кое-как пытались доезжать на негативе. По навигации: мы один раз уперлись в хороший такой трамплин перед оврагом, который не был прописан. Ход был хороший. Возможно, у нас есть повреждения после этого. А так — дорогу не путали, точки все взяли нормально. Но необозначенные опасности для нас фатальны.
Как видите, в карте маршрута есть явные огрехи.
— Все три грузовика «Садко Next» успешно прошли маршрут девятого, предпоследнего дня ралли, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. Хотя день тяжелый, нам сегодня не везет. Сломался гидроусилитель руля, последние 100 км руками, нагрузка — ужас. А так нормально. Были пески, причем достаточно сложные. Глубокий брод. Организаторы направили в брод только грузовики, остальные машины ехали по мосту. Завтра финальный день. Как говорится, последний бой, он трудный самый. Будем бороться до конца. На ралли-рейдах предсказать результат невозможно!