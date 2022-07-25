Ралли «Шелковый путь−2022»: губит людей вода

- Сначала было все просто, — комментирует этап Денис Кротов. Едешь-едешь, песочница. Очень высокая, большая трава. У нас постоянно забивался радиатор, мы останавливались и чистили несколько раз. Есть ямы такие, не прописанные. Пару раз полетели, поймали. А так нормально доехали. Едем в Москву. По навигации Костя молодец, хорошо отработал.

Штурман Кротова — Константин Жильцов — дышит оптимизмом. И это на 9-й день сложнейшего ралли!

- Отличное начало, шикарное прям, песчаные отличные дорожки, — сказал штурман Константин Жильцов. Ехали шикарным темпом, в давление попали колесное, то что нужно было для песка.

На третьем и четвертом месте — экипажи на спортивных «Газелях» команды «ГАЗ Рейд Спорт».

- Сегодня был, пожалуй, самый тяжелый день для нашей команды, — рассказал спортивный руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова застрял в песках, попутно слегка поломался. Все решили, но потеряли кучу времени. Евгений Суховенко лег на бок. Положил машину аккуратно, повреждений нет. Но для постановки на колеса нужна помощь. Шли они хорошо, оторвались изрядно. Поэтому следующий экипаж прибыл не скоро. Это был товарищ по команде — «Садко Next» Михаила Шкляева. Быстро поставили машину, удачно финишировали, о время, с таким гигантским трудом завоеванное время, так же было потеряно. Впрочем, наши спортивные «Газели» сейчас по-прежнему занимают третье и четвертое места в категории Т1 — очень хороший результат для такого сложного ралли, как «Шелковый путь»!

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» занимает хорошие позиции и им нужно удержаться. Это зависит от мастерства пилотов и надежности техники.

- Была песочница, которую смочил дождь, — поделился подробностями этапа пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. С одной стороны, это хорошо, что не плотно, с другой — машине очень сложно было их проворачивать, мы там грелись. Потом мы выехали из песков и началась песчано-земляная тяжелая дорога, очень вязкая. Грузовики добавили нам приятных впечатлений, потому что мы там цеплялись мостами об колею, но с горем пополам преодолели. Думаю, что в связи с этим машина начала буксовать, и мы вынуждены были выключить полный привод и ехать со 120-го км до финиша на заднем приводе, аккуратно нажимая на педаль. Потом мы на боку полежали, потому что с выключенным полным приводом автомобиль плоховато останавливается. Мы заскользили в посадку, видимо, за что-то зацепились и аккуратно прилегли на правый бок. Пришлось ждать кого-то, так как SSV нам бесполезны в этом плане, пришлось дождаться Шкляева. Полчаса на это все дело мы потратили. Нас поставили, потом мы не могли завестись, было что-то со стартером. Дождались «Ниву», она нас дёрнула и мы поехали. Насыщенный день! В остальном всё хорошо, мы продолжаем наше увлекательное путешествие, машина цела.