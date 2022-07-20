Ралли «Шелковый путь−2022»: поломанные рули, оторванные колеса, сгоревшие тормоза

Первые потери начались еще до старта. Не смог выехать экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого. Их прототип G-Force BARS практически все дни ломался. В результате Андрей Рудской толком и не поучаствовал в «Шелковом пути» — он совершенствовал свои навыки в ремонте и эвакуации G-Force BARS. Видимо, дальше уже ехать стало невозможно — сход. Жаль, что таких отличных спортсменов подводит техника…

Но если выбывание Рудского после всех танцев с бубном вокруг G-Force BARS было, в общем-то, ожидаемым, то сход лидеров в категории мотовездеходов стал неожиданностью. Не вышли на старт занимавшие вторую и третью строчки в категории мотовездеходов братья Алексей и Дмитрий Черкесовы. Как видите, практически каждый день «Шелковый путь» несет потери…

Лучший результат в категории «Внедорожники» показал лидер гонки Владимир Васильев. Проехал отлично, но не без приключений.

- Руль только открутился на ходу, а так ничего, — рассказал Владимир Васильев. Не знаю как получилось, просто еду, смотрю, а руль уже у меня в руках. Слава богу, что не на полном ходу, успели остановиться. Колеса сберегли, ни одного камня не было. Сегодня полегче, потому что «попрыгушки» эти выбивают. А сегодня нормально — быстрый раллийный допик, поворотики, нет вот этого «ды-ды-ды». Ну, точнее, сначала были, первые 150—200 км, а потом пошла получше, калмыцкие вот эти дорожки.

Владимир Васильев не случайно вспомнил про камни. Год назад на марафонском этапе на Алтае он порвал колеса, запасных не осталось. Васильев, будучи одним из лидеров, выбыл из соревнования. А победа на «Шелковом пути−2021» была так близка…