Ралли «Шелковый путь−2022»: поломанные рули, оторванные колеса, сгоревшие тормоза

Первые потери начались еще до старта. Не смог выехать экипаж Андрея Рудского и Андрея Рудницкого. Их прототип G-Force BARS практически все дни ломался. В результате Андрей Рудской толком и не поучаствовал в «Шелковом пути» — он совершенствовал свои навыки в ремонте и эвакуации G-Force BARS. Видимо, дальше уже ехать стало невозможно — сход. Жаль, что таких отличных спортсменов подводит техника…
Но если выбывание Рудского после всех танцев с бубном вокруг G-Force BARS было, в общем-то, ожидаемым, то сход лидеров в категории мотовездеходов стал неожиданностью. Не вышли на старт занимавшие вторую и третью строчки в категории мотовездеходов братья Алексей и Дмитрий Черкесовы. Как видите, практически каждый день «Шелковый путь» несет потери…
Лучший результат в категории «Внедорожники» показал лидер гонки Владимир Васильев. Проехал отлично, но не без приключений.
- Руль только открутился на ходу, а так ничего, — рассказал Владимир Васильев. Не знаю как получилось, просто еду, смотрю, а руль уже у меня в руках. Слава богу, что не на полном ходу, успели остановиться. Колеса сберегли, ни одного камня не было. Сегодня полегче, потому что «попрыгушки» эти выбивают. А сегодня нормально — быстрый раллийный допик, поворотики, нет вот этого «ды-ды-ды». Ну, точнее, сначала были, первые 150—200 км, а потом пошла получше, калмыцкие вот эти дорожки.
Владимир Васильев не случайно вспомнил про камни. Год назад на марафонском этапе на Алтае он порвал колеса, запасных не осталось. Васильев, будучи одним из лидеров, выбыл из соревнования. А победа на «Шелковом пути−2021» была так близка…
На втором месте Денис Кротов и Константин Жильцов.
- Денис сегодня накрутился, а я наговорился, — прокомментировал «АвтоВзгляду» Константин Жильцов. Были хорошие места. Понимаю, что сложно их прописать, потому что непонятно, кто по какой дороге едет. В одном месте мы такой прыжок дали, а после приземления не было тормозов. Последние километров 80—100 так и ехали.
Экипажи Александр Русанов/Евгений Павлов и Евгений Суховенко/Кирилл Чапаев на спортивных «Газелях» из команды «ГАЗ Рейд Спорт» едут отлично — третий и четвертый результат.
- Это самый длинный этап, мы его проехали без остановок, — рассказал «АвтоВзгляду» Евгений Суховенко. Ехали быстро и аккуратно. Машина весь участок прошла без проблем. Вечером осмотрели в закрытом парке. Никаких ремонтов не требуется, только регламентные работы. Понравилась погода — прохладно, нет вчерашней жары. К концу пошел дождик, какие-то новые дороги появились, мы этому очень обрадовались.
В зачете квадроциклов опять лидирует Александр Максимов, но его товарищ по команде Александр Гилемов до финиша не добрался. Посмотрим, смогут ли его отремонтировать.
Настоящее беда у команды «МАЗ-СПОРТавто» — колеса взрываются регулярно, как хлопушки на Новый год.
- Ничего нового не произошло, три колеса у нас сегодня взорвалось, — эмоционально прокомментировал день Сергей Вязович. Два мы поменяли, а третье — вот без протектора едем, потому что запасок уже нет! Вот и вся история. От взрыва даже кузов покорежило. Разлетается протектор — и все. Три колеса сегодня! Какая разница, как мы себя чувствуем? Мы ехать не можем!
Такая ситуация особо неприятна тем, что на бивуаке запаски не получишь — марафонский этап! Запчасти — только те, что с собой. Остальные доступны только на следующий вечер. Вся надежда на товарищей по команде — экипаж Вишневского, который сохранил все четыре запасных колеса. Но и у него не весело — развалилась надстройка кузова. В закрытом парке идет ремонт и остается вопрос — оба ли МАЗа смогут выехать завтра на старт?
Все три грузовика ГАЗ «Садко Next» успешно прошли всю дистанцию. Машины быстро обслужили, экипажи отдыхают.
- Первая треть спецучастка была прикольная, быстрая, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. А потом началась такая стиральная доска, что в глазах рябило. И не было прописано таких позиций, как ров, например, поперечный. И приходилось очень внимательно смотреть и оттормаживаться, благо что тормоза неперегреты. Вроде не пропустили ничего, но пятая точка негативно относится к этому спецучастку. А последний кусок распрямил и мы примчали!
На следующий день «Шелковый путь» пойдет по круговому маршруту вокруг Элисты: общая протяженность — 350 километров, 310 км — скоростной участок. И только потом появится возможность получить помощь механиков и столь долгожданные запчасти…