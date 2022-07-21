Ралли «Шелковый путь−2022»: застрять по самые ноздри

Над Элистой ходили тучи, периодически орошая иссушенную землю капельками небесной влаги. Но синоптики пугали грозами и проливными дождями, а ливень здесь страшен. Дороги размывает, они становятся непроходимыми даже для подготовленных машин. Несколько лет назад уже была подобная ситуация — грузовики застревали по ноздри! И если экипажи на автомобилях и багги из грязи, вероятнее всего, вылезут, то квадрикам и байкам на размытой и разбитой трассе будет совсем плохо. Глядя на тревожный прогноз, мотоциклисты и кадроциклисты приняли коллективное решение: пропустить этап, что, собственно, предусмотрено регламентом соревнования. При этом все участники получают 100-часовую пенализацию, что не меняет позиции в турнирной таблице. Автомобильный зачет стартовал без изменений.
Круговой маршрут в Калмыкии — 310 км скоростного участка (с лиазонами — 350 км). Вроде бы по меркам ралли-рейдов не так много, но расслабляться никто и не думает. Гонщики выходят на старт максимально собранными. Все знают — на любом, даже местечковом — ралли случается всякое. А «Шелковый путь» — один из самых сложных марафонов в мире, пренебрежения он не прощает. Интрига присутствует здесь до самых последних метров.
Без сюрпризов не обошлось: на середине маршрута встал лидер Владимир Васильев на BMW X5. Машина обездвижена — поломка первичного вала коробки передач. Самостоятельно починить шансов нет. Васильева на буксир взял Андрей Каргинов. Ехали весело: сперва порвался «галстук», затем обломилась проушина крепления троса на BMW X5. К финишу добрались, но Васильев потерял время и еще получил часовой штраф за пересечение пункта контроля времени на буксире. Лучшее время показал экипаж Денис Кротов/Константин Жильцов, возглавиdibq зачет внедорожников. После неурядиц Васильев отстает от Кротова на 22 минуты. На третьем месте экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова на спортивной «Газель NEXT»:
– С каждым годом наши спортивные «Газель NEXT» становятся быстрее и надежнее, — поделился впечатлениями штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Раньше основные проблемы возникали из-за того, что ломаешься и встаешь, теряешь время. Так что сейчас мы едем хорошо, не ошибаемся, нет проблем с навигацией. Конечно, более мощным подготовленным прототипам уступаем по скорости, но не скажу, что сильно. Поставленные задачи — выполняем. Сейчас главное — финишировать с хорошим результатом. Это марафон, тут главное — просто ехать. Здесь очень красиво, ориентирование приятное — плоскостное, дорог миллион, хотя коварные ямки все-равно имеются. Но в основном идешь по дорогам. Иной раз соблазн схитрить есть, но мы все равно едем по легенде: она очень четкая и понятная, заблудиться невозможно, если умеешь ее читать…
Продолжаются приключения с у команды «МАЗ-СПОРТавто». У Сергея Вязовича опять взорвалось колесо. Причины постоянных неурядиц непонятны. Вероятнее всего, команде попалась бракованная партия шин. Если снижать скорость — колеса держаться. Но если же гнать на «все деньги», а Сергей Вязович всегда активно борется за победу, колеса взрываются. Короче говоря, у белорусов — невезуха.
– У нас диск располовинился и покрышка вылетела вперед нас, — поделился впечатлениями Алексей Вишневский. — Просто укатилось заднее правое колесо, пришлось остановиться. Долго его меняли. Мост лежал на земле, пришлось на двух домкратах его поднимать. Потом мы нашли колесо, нашли кусок диска, все это собрали, загрузили и к финишу поехали. Непросто технике. Налипла грязь, отрываются брызговики, все отрывается. Непростой маршрут в этом году, но мы надеемся финишировать и доехать. Пока у меня только пролог удачно сложился, а на протяжении каждого дня были какие-то нюансы. Но я верю, что черная полоса закончится. По результатам гонки будем усиливать машину. Вчера надстройка сломалась, пришлось остановиться и закрепить ее. Большое спасибо ребятам из «КАМАЗ МАСТЕР», которые дали нам сварку: мы сварили надстройку и сегодня смогли ехать…
Догнать грузовики КамАЗ минчанам не удалось.
– У нас день как-то день не задался, — говорит пилот команды «КАМАЗ МАСТЕР» Сергей Куприянов. — И у меня неровный темп, и какая-то несогласованность в действиях экипажа, но мы на финише и это — самое главное. Так что в целом все хорошо — доехали…
Грузовики «Садко NEXT» финишировали в полном составе.
– Второй день марафонского этапа — это эндшпиль шахматной партии, — считает команды «ГАЗ Рейд спорт» Михаил Шкляев. — Нужно грамотно растянуть все силы — и экипажа, и машины. Лимит запасных частей ограничен, с запасом не наберешь. Все наши три грузовика «Садко NEXT» — на финише. Приехали сами, надежность нашей техники высочайшая…
Завтра путь ралли пройдет по маршруту Элиста–Волгоград. Общая протяженностью — 647 километров, из которых 444 км — скоростные участки.