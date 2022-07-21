Ралли «Шелковый путь−2022»: застрять по самые ноздри

Над Элистой ходили тучи, периодически орошая иссушенную землю капельками небесной влаги. Но синоптики пугали грозами и проливными дождями, а ливень здесь страшен. Дороги размывает, они становятся непроходимыми даже для подготовленных машин. Несколько лет назад уже была подобная ситуация — грузовики застревали по ноздри! И если экипажи на автомобилях и багги из грязи, вероятнее всего, вылезут, то квадрикам и байкам на размытой и разбитой трассе будет совсем плохо. Глядя на тревожный прогноз, мотоциклисты и кадроциклисты приняли коллективное решение: пропустить этап, что, собственно, предусмотрено регламентом соревнования. При этом все участники получают 100-часовую пенализацию, что не меняет позиции в турнирной таблице. Автомобильный зачет стартовал без изменений.

Круговой маршрут в Калмыкии — 310 км скоростного участка (с лиазонами — 350 км). Вроде бы по меркам ралли-рейдов не так много, но расслабляться никто и не думает. Гонщики выходят на старт максимально собранными. Все знают — на любом, даже местечковом — ралли случается всякое. А «Шелковый путь» — один из самых сложных марафонов в мире, пренебрежения он не прощает. Интрига присутствует здесь до самых последних метров.

Без сюрпризов не обошлось: на середине маршрута встал лидер Владимир Васильев на BMW X5. Машина обездвижена — поломка первичного вала коробки передач. Самостоятельно починить шансов нет. Васильева на буксир взял Андрей Каргинов. Ехали весело: сперва порвался «галстук», затем обломилась проушина крепления троса на BMW X5. К финишу добрались, но Васильев потерял время и еще получил часовой штраф за пересечение пункта контроля времени на буксире. Лучшее время показал экипаж Денис Кротов/Константин Жильцов, возглавиdibq зачет внедорожников. После неурядиц Васильев отстает от Кротова на 22 минуты. На третьем месте экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова на спортивной «Газель NEXT»: