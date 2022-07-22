Ралли «Шелковый путь−2022»: в грязи покупаться и в песке поваляться

Путь до Волгограда неблизкий: 647 километров, из которых 444 км — скоростной участок. Потерявший вчера лидерство за-за поломки своего автомобиля Владимир Васильев сходу ринулся в атаку. Он пришел первым.

— Сегодня быстрее ехал, надо было отыгрываться за вчерашний день, поделился впечатлениями с «АвтоВзглядом» на финише Владимир Васильев. Вы же спрашивали вчера: «На максимуме едете?» Я ответил: «Нет». Вот сегодня приблизился, еще можно добавить. Максимум 170, но это ограничение поставили. Машина может и 200, но организаторы ограничение поставили. Сегодняшний этап быстрый. Были навигационные сложности, плохо видимые дороги. Едешь — бам и нету. Одну дорожку искал раз пять. Курс вот должен быть здесь. Я туда — нет, туда нет, туда нет. Потом раз! О, вот! А она в траве и ее не видно. Я раза три туда-сюда проехал и не видел. И потом только увидел, хотя я понимаю, что курс вот где-то вот здесь и она должна быть.

Разрыв между Васильевым и пришедшим вторым Денисом Кротовым сократился до 9,5 минут.

— Сегодня день спокойный и быстрый, — рассказал Денис Кротов. Единственное — астраханский кусок был с опасностью 2—3. А так достаточно легкий. Все хорошо, без приключений, единственное — в траве забивается радиатор. Один раз останавливались, температура была большая. Я вышел, очистил все, и мы поехали дальше.

Третье и четвертое место в зачете внедорожников занимают экипажи команды «ГАЗ рейд Спорт».

- Сегодня был быстрый день, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ рейд Спорт» Евгений Суховенко. Мы готовились к плохим дорогам, но нас это миновало. День скоростной, это видно по тому, как практически никто не сошел. Мы встретили только два МАЗа: один стоял, а другой медленно ехал. У Вишневского был капот открыт, не знаю, что он там делал, а Сергей ехал километров 70 в час, но колеса все зрительно были целы. Может быть, все запаски кончились и он едет аккуратно, чтобы доехать? Мы его обогнали километров за 150 до финиша. В остальном, я думаю, что интересные испытания будут завтра, потому что будет Волгоград, Арчеда, и там уже дороги совсем другие, там будет песочек, так что напоследок многие могут приобрести себе приключения. Мы, как поросята, любим и в грязи покупаться, и в песке поваляться, интересно и там, и там.