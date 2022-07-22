Ралли «Шелковый путь−2022»: в грязи покупаться и в песке поваляться

Путь до Волгограда неблизкий: 647 километров, из которых 444 км — скоростной участок. Потерявший вчера лидерство за-за поломки своего автомобиля Владимир Васильев сходу ринулся в атаку. Он пришел первым.
— Сегодня быстрее ехал, надо было отыгрываться за вчерашний день, поделился впечатлениями с «АвтоВзглядом» на финише Владимир Васильев. Вы же спрашивали вчера: «На максимуме едете?» Я ответил: «Нет». Вот сегодня приблизился, еще можно добавить. Максимум 170, но это ограничение поставили. Машина может и 200, но организаторы ограничение поставили. Сегодняшний этап быстрый. Были навигационные сложности, плохо видимые дороги. Едешь — бам и нету. Одну дорожку искал раз пять. Курс вот должен быть здесь. Я туда — нет, туда нет, туда нет. Потом раз! О, вот! А она в траве и ее не видно. Я раза три туда-сюда проехал и не видел. И потом только увидел, хотя я понимаю, что курс вот где-то вот здесь и она должна быть.
Разрыв между Васильевым и пришедшим вторым Денисом Кротовым сократился до 9,5 минут.
— Сегодня день спокойный и быстрый, — рассказал Денис Кротов. Единственное — астраханский кусок был с опасностью 2—3. А так достаточно легкий. Все хорошо, без приключений, единственное — в траве забивается радиатор. Один раз останавливались, температура была большая. Я вышел, очистил все, и мы поехали дальше.
Третье и четвертое место в зачете внедорожников занимают экипажи команды «ГАЗ рейд Спорт».
- Сегодня был быстрый день, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ рейд Спорт» Евгений Суховенко. Мы готовились к плохим дорогам, но нас это миновало. День скоростной, это видно по тому, как практически никто не сошел. Мы встретили только два МАЗа: один стоял, а другой медленно ехал. У Вишневского был капот открыт, не знаю, что он там делал, а Сергей ехал километров 70 в час, но колеса все зрительно были целы. Может быть, все запаски кончились и он едет аккуратно, чтобы доехать? Мы его обогнали километров за 150 до финиша. В остальном, я думаю, что интересные испытания будут завтра, потому что будет Волгоград, Арчеда, и там уже дороги совсем другие, там будет песочек, так что напоследок многие могут приобрести себе приключения. Мы, как поросята, любим и в грязи покупаться, и в песке поваляться, интересно и там, и там.
В зачете мотовездеходов первым пришел экипаж Анастасии Нифонтовой, но они из-за поломок в Астрахани нахватали столько штрафного времени, что шансов на победу нет. Вторым финишировал дебютант Шелкового пути Никита Мазепин. Именно он лидирует сейчас в зачете мотовездеходов.
— Навигация очень тяжелая, — сетовал Никита Мазепин. Там трава по уровень машины, очень тяжело треки находить. Ключевое впечатление, что мне нравится и у меня очень положительные впечатления. Восемь дней, удивительно не похожих друг на друга. Вчера был очень спокойный день, а сегодня мы на ходу меняли предохранители, потому что мотор начал греться и вентилятор перестал работать. Каждый день какое-то новое испытание, но очень положительные эмоции. Я думаю, что сегодня был один из самых решающих и тяжелых спецучастков, потому что он был длиной 445 километров. И сейчас мы уже создали некую инерцию, которую мы будем поддерживать до Москвы, но уже в более спокойном темпе. Бремя лидерства особо не давит, до вчерашнего дня я не знал, какую позицию я занимаю. В этом плане ты стартуешь спереди, за грузовиками и тебе чуть-чуть сложнее, потому что ты как первооткрыватель дороги. Меньше следов и штурману приходится тяжелее.
Армен Пузян — второй. Были сложности, но финишировали все равно хорошо.
- Не самый удачный день для нас, — рассказал Армен Пузян. Порвался ремень, очень долго с ними возились. А там столько колючек, перекололись. Жарища. А в остальном — очень много скоростных невидимых дорожек. В основном быстро ехали, любовались красотами. Хочется отдохнуть теперь.
Сергей Карякин занимает третье место, на восьмой день у его экипажа было много приключений:
- Напряженно доехали в этот раз. На сороковом километре у нас сегодня взорвался ремень. Каким-то странным образом, думали, что вообще загорелись. Ехали спокойно, потом поднялась огромная туча дыма вокруг машины, внутри салона аж ничего не было видно. Потом нас обогнал грузовик, мы решили поехать за ним, в пыли взяли не ту дорогу. Потом решил вернуться на соседнюю. Между двумя дорогами оказалась очень острая канава, мы врезались в нее и чуть не сломали трансмиссию. Какая-то проблема с подшипником и очень сильная вибрация была в начале СУ, подумали что ехать нужно совсем медленно. Потом, видимо, подшипник прикатался к новому удару и смогли чуть увеличить темп. После заправки пробили колесо. Где — не помню. Надо посмотреть, что случилось. Вибрация остается, так как удар был очень сильный, загнуло рычаг. Там такая была яма, в рост человека, и мы свалились в нее с такой скоростью. Хорошо, что мы смогли поехать дальше. Сами мы не пострадали.
В квадрозачете изменения и, увы, печальные. Действующий победитель «Шелкового пути» Александр Максимов получил травму и эвакуирован в Астрахань. Лидер выбыл и победу на этом этапе одержал Дмитрий Калинин.
В грузовом зачете вперед однозначно вышла команда «КАМАЗ-МАСТЕР», борьба за лидерство идет между экипажами из Набережных Челнов.
Вчера казалось, что первым будет Эдуард Николаев. Но он неожиданно встал на трасе:
— Поняли, что что-то с подвеской, расстроенно рассказывал Эдуард Николаев. Сразу остановились, увидели, что, как и у Дмитрия Сотникова в первые дни правый амортизатор просто развалился и уже висит. Повезло, что он ничего не повредил визуально — ни тормозные шланги, ни тормозную камеру. Мы быстренько его сняли и поехали дальше. Проехав 10 км, увидели, что греются резко тормоза, тоже остановились, увидели, что шланги в итоге порваны, второй амортизатор все еще целый. Примотали шланги и поехали дальше. Еще километров через 20 второй амортизатор сломался и пробил топливный бак, хотя я сбросил темп. У нас на автомобиле три топливных бака, поврежден основной резервный. Почувствовали запах солярки, вышел — увидели, что оттуда течет, как из пожарного гидранта, практически вся солярка вышла. Мы заглушили этот бак, переключились на боковые, но уже солярки было очень мало. До финиша было 87 км, потихоньку решили ехать. Объем баков большой, на поворотах топливо переливается и, к сожалению, начали хватать воздух, пришлось остановиться. Подъехали Сергей Куприянов и Андрей Каргинов, поделилось топливом, и мы финишировали. Досадная поломка…
Лучший результат показал Дмитрий Сотников. Сергей Вязович пришел седьмым. И все из-за очередных поломок — такое впечатление, что МАЗ прокляли.
- У нас сломалась задняя часть надстройки, — рассказал Сергей Вязович. Потом поехали спокойно — километров 70−60 в час: она вообще не держится. Если бы поехали быстрее, то вообще отвалилась бы задняя часть. Колесных проблем сегодня не было. Но все повторилось уже где-то на 150 км. Потухла камера задняя, проводку порвало. Только в зеркало увидели, что болтается вся надстройка, остановились. Увидели, что полностью сломана задняя часть, ну и поехали аккуратно. Ждали все время, что Вишневский сейчас подъедет, чтобы взять дополнительный ремень, чтобы там закрепить. Но он к нам так и не подъехал. Мы, наверное, только пролог и первый этап проехали почти без проблем, дальше нас постоянно преследовали шины. Ну а сейчас, когда мы вроде решили шинный вопрос, сломалась надстройка. Причем дорога сегодня гораздо легче чем вчерашняя, не понятно, как это произошло. Скорее всего сказывается общая усталость автомобиля. Эмоции очень смешанные. Мы вроде сделали задел и обезопасили себя в зачете грузовиков на третьем месте, но как таковой борьбы, гонки, не получается.
Алексей Вишневский отстал — у него тоже были проблемы:
- Я думал, нас на финише уже не дождутся, — поделился итогами спортивного дня Вишневский. Все стабильно: восьмой день и технические проблемы. В этот раз на 117 км вышел из строя компрессор. Два часа мы устраняли неполадку и дальше уже финишировали без проблем. Пару раз блудили, но в целом приехали на финиш. Вот ещё два задних колеса разрушены, но хорошо, что не лопнули.
Как видите, на восьмой день ралли начинаются сложности у всех. Вопрос в том — решаемые они или нет.
Все три грузовика ГАЗ успешно прибыли к финишу. Понятно, что возможности «Садко» сильно отличаются от соперников. ГАЗ выставляет серийные машины, подготовленные к гонке. У соперников — спортивные болиды, имеющие мало общего с серийной продукцией. И между тем за счет надежности грузовики ГАЗ начинают опережать более энгерговооруженных соперников!
- Этап Элиста Волгоград оказался непростым. Были скоростные участки, на которых шли «на все деньги», — рассказал штурман команды «ГАЗ рейд Спорт» Владимир Моисеев. Непростая навигация. Множество кошар, вокруг которых либо толком нет дорог, либо наоборот множество дорог. Разобрались, финишировали успешно!
Девятый день марафона «Шелковый путь» пройдет по маршруту Волгоград — Липецк: 773 километра, из которых 314 км — скоростной участок.